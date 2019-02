Když je šance, o pohár se porveme, říká plzeňský kapitán Gulaš

„Když máme šanci sáhnout si na první místo, chceme se o něj porvat. A já osobně ten pohár získat rozhodně chci,“ říká 33letý Gulaš.

Sám může obhájit i post nejproduktivnějšího hráče základní části, stále nahání libereckého Kvapila.

I tohle prvenství vás láká?

Na bodování se mrknu, ale neupínám se k tomu. Fanoušci to asi sledují víc, ale pro mě je cennější týmový úspěch. Znovu se budu opakovat, zvednout nad hlavu velký pohár mi v kariéře chybí a to je pro mě teď největší motivací v hokeji.

Ani s Markem Kvapilem jste se na nedávném reprezentačním srazu o bodování nebavili?

Ani ne. Mára je excelentní hráč, neskutečně mu vyšel začátek sezony. Teď malinko přibrzdil, ale dobře vím, jak je strašně těžké udržet fazonu celou sezonu. On to dokáže, je zkušený hráč, který ví, jak bodovat a přispět týmu co nejvíc. Liberec je velký favorit na celé play off a sám jsem zvědavý, jak to dopadne.

Je to složitější v tom, že elitní hráče si soupeři vždy víc hlídají?

To k tomu patří, zvyknete si. Jsou týmy, které to hlídají více a jiné méně. Já jsem rád, že my jsme natolik silný mančaft, že zápasy dokáže rozhodovat i jiná lajna. Minule v Pardubicích to ukázala naše druhá řada, hrála naprosto skvěle.

Teď vás čekají týmy na hraně postupu do předkola play off. Zlín, Mladá Boleslav a Olomouc. Bude to na ledě znát?

Každý z nich hraje o pozici, která určí, jestli to bude špatná či dobrá sezona. V předkole už se pak může stát cokoliv. Těmhle mančaftům jde o všechno, bude to těžké a urputné. Nikdo z nich nám nedá nic zadarmo, ale to my jim také ne.

Na začátku ledna jste ve Zlíně slavil hattrick, v prodloužení jste trefil týmu výhru 3:2. Vzpomenete si?

Ale jo, ty zápasy se Zlínem jsou navíc podobné. Tehdy to nebylo z naší strany optimální, ale tak to bývá, že hokej není vždy úplně spravedlivý. Nakonec jsme tam urvali dva body a teď doma to bude podobné. Houževnaté a vyrovnané. A takové zápasy my teď potřebujeme, protože přesně takhle se bude hrát v play off.