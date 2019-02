ONLINE: Upevní si Zlín pozici v desítce? K dohrávce přijel do Plzně

Co do aktuální formy jsou na tom však Plzeň i Zlín podobně dobře. Západočeši slavili z posledních šesti utkání pět výher, Berani zase ovládli čtyři střetnutí v řadě.

„Plzeň je výborný mančaft, ale vyhrát se dá všude. Musíme si vzít ponaučení z předchozích úspěchů,“ vyhlížel těžký duel zlínský střelec Tomáš Fořt. Ani jeho tým ale není soupeřem podceňován.



„Nebude to jednoduché. Napadají, jsou bojovní, nepříjemní. Prostě Zlín. Zkusíme na ně vletět a zaskočit je,“ plánoval centr Petr Kodýtek. Jeho mužstvo však má ještě o protivníka navíc - marodku. Hlavně v obranných řadách, kde scházejí Kvasnička, Čerešňák a Jakub Kindl.



„U Čerešňáka je šance, že se do play off dá do kupy. Kuba Kindl je nyní v Americe, kde léčí zraněný úpon, tam je to stále s otazníkem. Ale naděje pořád žije,“ uvedl plzeňský trenér Ladislav Čihák.