Liberecký tahoun Kvapil se vrací. Už ne jako lídr bodování

O přesném charakteru Kvapilova zranění klub nechce mluvit, pravděpodobně se však jednalo o lehčí potíže s kolenem. „Marek chce být stoprocentně připravený na výkon, proto také vynechal dva zápasy. Jeho kvalita nám chybí, ale poprali jsme se s tím a doufám, že v příštím utkání nastoupíme v ještě o něco kvalitnější sestavě,“ řekl kouč lídrů extraligy Filip Pešán po domácí výhře 3:1 nad Karlovými Vary.

Lídr z Liberce musel proti Varům otáčet Zpravodajství z 46. kola extraligy

Právě úterní zápas proti Varům názorně ukázal, že Kvapil není zdaleka jedinou libereckou zbraní. Dva kanadské body za gól a asistenci si v něm po pěkných křídelních akcích připsal mladý útočník Marek Zachar, který přitom hraje až ve čtvrté lajně. „Musíme hodně bruslit, bojovat a hlavně nedělat zbytečné chyby. Já se snažím vždycky hrát na sto procent. To, že dám občas gól nebo asistenci, je pro mě jen takový bonus,“ řekl Zachar, který kromě 40 zápasů za Liberec letos stihl i 23 startů za farmářské Benátky.

To, že Bílí Tygři nejsou týmem jednoho hráče, dokládají i další zápasy z nedávné minulosti. O výhru v Boleslavi se velkou měrou zasloužil útočník Michal Birner, který byl u všech čtyř gólů. Předtím v Třinci zase řádil Jelínkův útok a čtyři body si připsal Lukáš Krenželok. A tak by se dalo pokračovat.

„Máme nabité čtyři lajny, takže to není jen o Kvápovi. Dokazujeme to celou sezonu, protože vždycky ustřelí někdo jiný,“ řekl druhý nejproduktivnější liberecký hokejista Libor Hudáček. „Samozřejmě je třeba říct, že Kvápa má velkou minutáž, a tak je jeden z těch, kteří by měli rozhodovat zápasy. Jsem rád, že se mu daří. Bez něj to musíme hrát více týmověji a berou to na sebe další.“

Marek Kvapil už během sezony jednou na dva zápasy chyběl, tenkrát kvůli pochroumaným zádům. Nyní se však po druhé krátké pauze vrátí do trochu jiné situace. Už totiž nevede bodování extraligy jako v minulých měsících. Díky šesti bodům v posledním utkání ho o tři body předstihl plzeňský Milan Gulaš.

Vedoucí Liberec má na rozjetou Plzeň stále pětibodový náskok a do konce základní části už zbývá jen šest kol. V pátek od 18 hodin se představí v Olomouci, následují zápasy s Hradcem Králové, Litvínovem, Kometou Brno, Vítkovicemi a pražskou Spartou.