Smolná generálka, k výhře chybělo hokejistům Plzně osm vteřin

Za Škodu byl jediným úspěšným střelcem dvacetiletý forvard Malát, který ve 38. minutě šťastně otevřel skóre. Jeho přihrávku na spoluhráče Dvořáka si totiž hosté srazili do vlastní branky.

„Přestože jsme prohráli, s výkonem mužstva jsem spokojený. Neodehráli jsme vůbec špatné utkání, měli jsme dobrý pohyb i agresivitu. Bohužel jsme jednobrankové vedení ztratili a faulem v prodloužení pak i celý zápas,“ hodnotil plzeňský trenér Václav Baďouček.

Spokojenější mohl být nakonec Ladislav Čihák, kouč Mladé Boleslavi. A člověk, který plzeňské prostředí dobře zná. Od roku 2013 zde působil u dorostu, postupně se propracoval až do role hlavního trenéra u extraligového A-týmu. Jeho štace skončila v roce 2021, po jedné sezoně na střídačce Hradce Králové se nyní přesunul do středočeského klubu.

„Jsme rádi, že jsme zápas odehráli do poslední vteřiny. To nás odměnilo vyrovnávacím gólem. Konečně jsme také využili přesilovou hru, byť pouze čtyři na tři v prodloužení,“ popisoval jednačtyřicetiletý Čihák, který však ve hře svého týmu viděl mezery.

„Nebyly tam ty věci, které chceme trénovat. Plzeň byla lepší v pohybu i v soubojích. My jsme se o to snažili, ale dneska nám to prostě nešlo. Měli jsme trochu okleštěnou sestavu, alespoň si to vyzkoušeli kluci z juniorky. Byla to generálka na ligu, jsme rádi za výhru, teď už se budeme jen připravovat na start soutěže,“ doplnil Čihák.

Škoda vstoupí do nové sezony přesně za týden domácím duelem proti Olomouci. „Myslím, že dnes tam bylo hodně věcí, které chceme ve hře mít a je potřeba si je přenést do extraligy. Jinak to byl klasický hokej s Bruslaři – poctivý, důrazný, s malým množstvím branek. My především potřebujeme zlepšit produktivitu v přesilových hrách,“ sdělil Baďouček.