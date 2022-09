Z Bittena jsem nadšený, svěřuje se Straka. Energie za Plzeňské kočíruje město

Finančně Škoda znovu nepatří mezi extraligové bohatýry, nicméně rozpočet pro A-tým se podařilo navýšit zhruba o deset až dvanáct procent. A Plzeň chce hlavně znovu čeřit vodu, nebo chcete-li brousit led, v horních patrech tabulky.

„Budu se opakovat jako každý rok, strašně důležité je zvládnout začátek sezony,“ tvrdí Straka.

Nicméně ten Západočeši nemají rozhodně pohodový. V pátek start proti důrazné Olomouci, v neděli do Vítkovic, příští týden do Plzně dorazí ambiciózní Pardubice a hned poté tým míří na Spartu. „Musíme se snažit z toho vytěžit maximum, co půjde. Pro psychiku a pohodu v týmu je to moc důležité.“

Straka si během léta často nazul brusle a přímo na ledě sledoval týmové tréninky, mapoval si hlavně deset nových hráčů, které klub angažoval.

„Kluci si chvíli zvykali na systém, změn bylo hodně. Ale od turnaje v Itálii už se to začalo zlepšovat, dostáváme méně gólů. Když jich inkasujete sedm, těžko jich každý zápas dáte o jeden dva víc. Ještě potřebujeme zapracovat na produktivitě, zlepšit proměňování šancí,“ říká bývalý skvělý centr.

Kvituje, že do mužstva přišli hráči, kteří mají tvrdit muziku. „Věřím, že to od nás bude bolet víc než minulou sezonu. Hodně v tom pomáhá Sam Bitten,“ vyzdvihl Straka kanadského forvarda, který přišel z prvoligové Poruby. „Skvělý kluk do šatny, s úžasnou pracovní morálkou a nasazením. Dobře komunikuje, povzbuzuje, se svým elánem a energií zapadl výborně. Věřím, že strhne i ostatní.“

4. zápas čtvrtfinále play off hokejové extraligy, Vítkovice - Třinec. Samuel Bitten v dresu Vítkovic letí přes brankáře Ondřeje Kacetla z Třince.

Škoda se však musí vypořádat s citelnými ztrátami. Vždyť s Bulířem a Čerešňákem odešlo bezmála sto bodů minulé sezony. „Možná tu není takový formát, že bude v top pět bodování celé soutěže. Ale někdo může vyskočit. Blomstrand, Honza Schleiss, Petr Kodýtek, výborně vypadá Fin Rekonen, máme šikovné mladé kluky... A když ne, nevadí. Když nebude jeden šedesátibodový kluk, ať jich je deset s 25 body,“ tvrdí Straka.

Zároveň doufá, že Plzeň přiláká na stadion víc fanoušků. „Teď je tu fotbalová Liga mistrů, lidi cestují, možná to v úvodu návštěvnost ovlivní. Ale je to na nás. Když budeme hrát hezký hokej a střílet góly, lidi si k nám cestu najdou.“