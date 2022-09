Plzeňský trenér Baďouček: Věřím v týmovost, pak vyskočí také jednotlivci

Ale Václav Baďouček, jeden z trenérů Škody, je přesvědčený, že na start extraligy je jeho tým nachystaný dobře. Už zítra Plzeň v 17.30 hodin nastoupí doma proti Olomouci.

„Věřím v týmovost. A když bude celý tým hrát dobře, někdo z jednotlivců zase vyskočí nahoru,“ míní šedesátiletý Baďouček.

10 hráčů z pěti různých zemí přišlo před sezonou do Plzně, stejný počet odešel.

Hlavně s Bulířem a Čerešňákem ale odešla výrazná porce bodů. Dá se tahle ztráta zacelit?

Samozřejmě, že tihle dva udělali strašně bodů. Ale tu samou otázku jsme si kladli i loni. Jak bude tým vypadat bez Gulaše, jak se ho povede nahradit. Netvrdím, že zase objevíme nového excelentního střelce, jako se to povedlo u Michala (Bulíře), ale stát se může cokoliv. Kluci k tomu potenciál mají.

Jste spokojený s herní přípravou? Z osmi zápasů jste čtyři vyhráli, čtyřikrát neuspěli.

Splnila, co jsme chtěli. Začátek nebyl dobrý, což korespondovalo s tím, že kádr prošel velikou obměnou. Trvalo, než se ve hře začaly objevovat prvky, které tam chceme. Navíc přišli hráči z různých zemí, chce to čas. Herně se to ale postupně zvedalo. Pevně věřím, že to přeneseme už do začátku soutěže a budeme nepříjemní pro kohokoliv.

Trenéři plzeňských hokejistů Václav Baďouček (vlevo) a Miloš Říha.

Systém už mají hráči pod kůží?

Ty prvky už jsou nějakým způsobem zautomatizované, ale pořád je na čem pracovat. Změnila se téměř celá obrana a půlka útoku, pro kluky to bylo složité. Když spolu hrála plzeňská lajna se Schleissem, Kodýtkem a Suchým, bylo vidět, že už jsou tu dlouho a mají vše zažité. Další formace chvíli tápaly, ale postupně se to srovnávalo a doufám, že všechno bude fungovat.

Povedlo se vám vyladit i speciální formace pro přesilovky?

Máme už je delší čas hotové. Jde jen o to, aby to tam klukům začalo padat. Šance si vytvářejí, potřebujeme se ale střelecky chytit. Přesilovky budou znovu velmi důležitým aspektem v cestě za body.

Jste spokojený s tím, jak do týmu zapadli noví hráči?

Dá se říci, že maximálně. Všechno jsou to hráči, které jsme si vytipovali, v rámci možností si je co nejvíce zmapovali. Dbali jsme na to, abychom si proklepli i jejich charakterové vlastnosti. Zapadli dobře, kabina je přijala a podle toho, co od kluků slyším, věřím, že soudržnost kabiny je dobrá.

Kapitána jste tentokrát určili vy, trenéři. Proč padla volba na Jana Schleisse?

Měl jsem to v hlavě v průběhu léta, pak jsme o tom vedli pár hovorů. Honza je plzeňský odchovanec, hráč v nejlepším věku, kluk, o kterém vím, že je schopný se v šatně ozvat v dobrém i zlém. Jeho přístup k hokeji je pro mladé kluky ukázkový. To jsou všechno věci, které nás k této volbě vedly.

8 přípravných zápasů sehrála Škoda před sezonou, měla poloviční úspěšnost.

Brankářská dvojice Svoboda - Pavlát zůstala stejná, v přípravě dostal o malinko víc prostoru mladší Pavlát. Je určené, kdo z nich je týmová jednička?

Role startéra sezony už je určená, ale to se dozví nejprve gólmani. Tenhle post je vlastně jediný, který zůstal pohromadě z loňské sezony. Dobře chytali oba, určitě tam v sezoně bude nějaká rotace. Doufám, že na loňské výkony navážou, brankáři jsou další klíčový bod pro naši hru.

Co říkáte losu na úvod sezony? Přijede Olomouc, jedete do Vítkovic, pak dorazí Pardubice...

Začátek je vždycky těžký. Všichni mají sílu, půjdou do toho naplno, s velkým elánem. Los není úplně jednoduchý, ale zase nevím, jaký by měl být, aby byl jednoduchý. Nenapadá mě žádný snadný soupeř.

Pracujete ve vyrovnané dvojici s Milošem Říhou, změnily se nějak kompetence?

Jsou pořád stejné. Už loni, když jsem do Plzně přišel, jsem si to takhle přál. Abychom pracovali jako rovnocenní partneři. Ani Tomáš Vlasák není nijak upozaděný, s Rudou Pejcharem, koučem gólmanů, děláme trenérskou práci takhle ve čtyřech. O všem se bavíme. Samozřejmě, když jde do tuhého, musí to rozštípnout jeden, ale takových případů zatím moc nebylo. Je to i z naší strany týmová práce.

Juniorka i dorost Plzně vyhrály v minulé sezoně extraligu. Je kam sáhnout pro talenty?

Jejich zápasy během sezony průběžně sledujeme, je dobře, že se klukům takhle daří a že jich máme hodně v mládežnických nároďácích. Už během léta byli hodně na ledě. Víme, kteří z nich už jsou použitelní i pro dospělou extraligu, jejich čas určitě přijde.