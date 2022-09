Kořínek po převratu v Plzni: Nic jsem netušil. Straka sestoupí na střídačku

Dosud Kořínek působil u plzeňského dorostu, se kterým na jaře slavil titul. V seniorské kategorii si zatím vyzkoušel pouze angažmá v druholigových Klatovech, ovšem jen v pozici asistenta, navíc před více než dvanácti lety.

Zimní stadion v západočeské metropoli zná i z hráčské perspektivy perfektně, začínal zde kariéru, odehrál devět sezon mezi dospělými. V roce 1992 pomohl Škodě k federálnímu stříbru, o osm let později pak oslavil extraligový bronz.

„Jsem hrdý Plzeňák, patriot. O tom není pochyb,“ hlásí.

Nahrazuje svého kamaráda a někdejšího spoluhráče Václava Baďoučka, kterého klubové vedení společně s Milošem Říhou mladším odvolalo už po dvou soutěžních kolech.

Co uděláte jako první krok?

Hlavně si musíme zvyknout. Probíráme s kolegy nějaké nové věci, které do hry chceme přinést. Ale hlavně potřebujeme hráče poznat. Samozřejmě, na hokej chodím, takže hodně jich znám dobře, ale zblízka je to něco jiného. Mám výhodu, že s kolegou jsme se u řady hráčů podíleli na jejich růstu v mládežnických kategoriích.

Sledoval jste předchozí plzeňské zápasy?

Kromě jednoho utkání v přípravě jsem viděl všechny dosavadní. Přišla spousta nových hráčů, kteří si musí zvyknout. Není to pro ně jednoduché, náročné to měli i trenéři. Posily musíte je zabudovat do týmu, musí si zvyknout na jiný styl.

Po letech u mládeže přichází krok výš. Konečně, dá se říct?

Samozřejmě, je to posun, pro mě milé překvapení. S Frantou (Bombicem) a Michalem (Dvořákem), který tu bude v nějaké speciální roli také fungovat, do toho jdeme naplno. Chceme pomoci Plzni, Martinu Strakovi a našim fanouškům, aby se tady hrál dobrý hokej. Zaslouží si to.

Plzeňský útočník Petr Kořínek uniká Radku Gardoňovi v utkání s Kladnem.

Klubový šéf Martin Straka byl při prvním tréninku s vámi na ledě. Bude i na střídačce během utkání?

Nechává to na nás. Ale domluvili jsme se, že nějakou dobu bude. Na led během tréninků chodil i dřív. V rámci časových možností se určitě na začátku zapojí i při zápasech na střídačce.

Co se dá jinak změnit ze dne na den?

Postupně tým poznáváme. Myslím, že jsou tady výborní hráči. Nevyšly dva zápasy, nenazval bych to krizí, ale nastartovat mužstvo potřebujeme. Nevím, co se dělo či nedělo přede mnou, mám respekt vůči kolegům a nedělá se to, abych je jakkoliv hodnotil. Víme, že v předchozích sezonách odešli lídři, kteří dávali góly. Ať to byl Milan Gulaš nebo Michal Bulíř. Cítíme to tak, že teď potřebujeme hrát týmově, možná zpočátku na málo gólů. Na tom musíme zapracovat. Chceme hrát atraktivně dopředu, nicméně se stoprocentně zabezpečenou obranou.

Býval jste ofenzivním hráčem, teď mluvíte obraně na prvním místě. Změnil jste se?

Mám pocit, že je to nyní potřeba. Tým je dobrý, ale byli tu hráči, kteří byli rozdíloví a stříleli spoustu branek. Teď se to musí rozložit. Nebudeme hru zakládat na defenzivě nebo nějaké destrukci, to vůbec ne. Chceme hrát aktivní hokej s dobrým forčekinkem a bruslením. Musíme se srážet, mít nasazení.

V létě skutečně prošel kádr výraznou obměnou. Je třeba trpělivosti?

Je to složité. Hráči, které si sportovní manažer a vedení Plzně vytipovali, se v předchozích letech vesměs povedli. Někdy to trvá rychle, někdy déle. Ještě je třeba, aby byli trpěliví i fanoušci. Ale jsem přesvědčený, že tu jsou dobří hráči a že to ukážou.

Lehký start vás zrovna nečeká. V pátek Pardubice, v neděli Sparta...

No, když jsem se ráno podíval na další zápasy, tak to nebylo moc veselé. Pardubice jsou jedním z adeptů na titul, o Spartě se nemusíme bavit, zápas navíc bude v televizi. Ale nevyberete si. Už Olomouc nás přesvědčila, že všechny mančafty v soutěži jsou vyrovnané a je jedno, proti komu hrajete.

Je v týmu potřebná herní kvalita?

Věřím tomu. Byla tam loni, kluci hráli dobře a jádro zůstalo. Jdeme teď od začátku a uděláme maximum pro to, aby tým začal vyhrávat a pohyboval se v tabulce někde výš.

Potřebujete probudit zahraniční hráče, kteří zatím nebodují?

Určitě. Hráli jsme v zahraničí a víme, jaký je tam na cizince obrovský tlak. Musí se ukázat, tak to je. Hrají v cizí zemi a nemohou si přijít jen zahrát hokej. Musí tomu dát všechno. Já jim věřím. Jak jsem je stihl poznat, jsou to všechno dobří kluci, jen je třeba ještě trocha trpělivosti.

S Františkem Bombicem jste pracovali u dorostu Škody. Rozmýšlel jste vůbec, že byste si k sobě třeba vzal někoho jiného?

Bylo to rychlé, ale naprosto jasné rozhodnutí. Fungujeme spolu třetím rokem, Franta je v dobrém smyslu slova workoholik a hokejový blázen. Pro mě bylo logické, že budeme pokračovat spolu.

Je to lidsky složité vzhledem k tomu, že s Václavem Baďoučkem jste kdysi byli v Plzni spoluhráči, znáte se dobře a teď ho na střídačce nahrazujete?

Tohle je pro mě strašně těžké, nevyzpytatelné. Venca je můj kolega, kamarád, nemá cenu se tím příliš zaobírat. To prostě trenérský život přináší.

Jste klubový patriot, fanoušci vás mají rádi. Vnímáte o to větší zodpovědnost?

Samozřejmě. Jsem hrdý Plzeňák, o tom není pochyb. Vyrostl jsem tady, během hráčské kariéry jsem se i z jiných mančaftů vždy vracel sem, domů. Nějaké roky tady trénuji, zimák je můj druhý domov.

Hodláte pokračovat v trendu nasazování mladíků, jak je v Plzni zvykem?

Dostávají prostor každý rok, z čehož mám radost. Někteří kluci se dostali na draft, akademie tady funguje skvěle, i v extralize hrají. To není všude. Záleží na nich, jak se šance chopí. Když budou pracovat, mají šanci se prosadit.

Ale ambici protlačit se do vyřazovacích bojů máte, ne?

Kdyby ne, tak do toho nemusíme chodit. Nemám rád, když se vyhlašuje něco ve stylu: Jdeme na medaili! To se nevyplácí. Cíl je dostat se do play off, stejně jako dalších trenérů v soutěži.

Vy dostáváte první velkou trenérskou šanci u dospělých v pětapadesáti, to je v porovnání celkem pozdě...

Jdu do toho s pokorou a respektem. Franta Bombic už jako asistent u áčka pracoval, vím, že to není legrace. Ale mám elán a chci, abychom hráli pěkný hokej.

Budete v pátek nervózní?

Na lidi jsem byl zvyklý, ale jako hráč. Teď si to asi ještě moc neuvědomuji. Nervozita asi ne, ale nějaké napětí tam určitě bude.