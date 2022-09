Malát: Příprava byla dlouhá a náročná, už se těšíme na ligu

„Proto jsou pocity smíšené. Sice jsem dal branku, ale o výhru jsme přišli pár vteřin před koncem a padli v prodloužení,“ hodnotil duel útočník Škody Sebastián Malát.

Jaký to byl zápas?

Víme, že s Boleslaví je to vždycky těžké. Padá málo gólů, není ani moc šancí. Ale myslím, že to od nás nebyl špatný výkon, bohužel se smutným koncem.

Koncovka je teď váš největší problém?

Asi jo. Gólů dáváme málo. Já doufám, že si to schováváme na ligu.

Ta startuje už příští pátek, doma přivítáte Olomouc. Už jste natěšený?

Moc. Léto bylo dlouhé, čekání není příjemné. O víkendu si odpočineme a od pondělka se začneme chystat na start soutěže.

Jste rád, že dlouhá letní příprava už je za vámi?

Byla náročná. Měli jsme většinou dvoufázové tréninky, bylo toho opravdu hodně. Minulý týden jsme byli i na turnaji v Itálii, což byla dobrá zkušenost. Ale teď už myslím jen na ligu. Doufám, že proti Olomouci to zvládneme a od toho se odpíchneme.