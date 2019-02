Nebyl to tak snadný zápas, jak se zdá, řekl plzeňský Gulaš po hattricku

„Vyhráli jsme zaslouženě, i když to nebyl tak snadný zápas, jak se zdá,“ hlásil Gulaš bezprostředně po utkání. Pak už prchl do kabin a ledoval poraněnou ruku. „Nic to není, bude v pořádku,“ uklidňoval plzeňský kouč Ladislav Čihák.

Jeho tým válí. Vyhrál popáté v řadě, upevnil si pátou pozici, na čtvrtý Hradec Králové ztrácí jediný bod. „Našly by se tam i chyby, ale za takový výsledek jsme rádi. Ovšem pořád sedíme zadkem pevně na židli, za dva dny je další zápas,“ konstatoval Čihák.

Škoda zlomila soupeře třemi góly ve druhé části, kdy odskočila až na 4:0. Hlavně slepené trefy v rozmezí 43 vteřin daly souboji ráz. Nejprve ve 27. minutě Gulaš proměnil trestné střílení a v pokračující přesilovce vzápětí překonal gólmana Januse bombou od modré Čerešňák. A když pak v další početní převaze znovu skóroval Gulaš, bylo jasno.

„Plzeň nás ve všem jasně předčila. A pokud budeme pořád sedět na trestné lavici, těžko budeme vyhrávat,“ povzdychl si Radim Skuhrovec, asistent hlavního litvínovského trenéra Milana Razýma.

Útočník Straka podepsal v Plzni novou smlouvu Šestadvacetiletý forvard Petr Straka bude hrát v dresu hokejové Škody Plzeň i další dva roky, s klubem se dohodl na nové smlouvě. Už před pár dny podepsali nové kontrakty i Petr Kodýtek a Jan Eberle, jeho spoluhráči z útoku. „Jsme rádi, že jsme udrželi pohromadě formaci, která si drží letos vysoký standard. Doufáme, že všichni tři v nastavených výkonech budou pokračovat. Petr je navíc naším odchovancem, o to je vše příjemnější,“ popisuje Tomáš Vlasák, sportovní manažer HC Škoda.

Pokud gól Petružálka pár vteřin před druhou pauzou mohl lehce vzkřísit hostující naději, hned 25 vteřin po startu třetí části ji uzemnila další akce Gulaše. Před brankou si zpracoval přihrávku Čerešňáka, položil si gólmana a bekhendovým zakončením završil hattrick. „Nezaspali jsme začátek, to bylo důležité. A ve druhé části jsme se udrželi na puku, hráli důrazně a proměňovali šance,“ hodnotil trenér Škody.

Na cestu na sever přidali domácí Vervě ještě dva „nášupy“. Nejprve si druhou branku připsal Čerešňák, pak se v oslabení prosadil i Kantner. A to ještě Kracík napálil tyč. „Hodně si vážíme toho, že se nám teď daří,“ mínil centr Jaroslav Kracík, který si připsal dvě asistence.

Bodovou šňůru, která trvá už devět zápasů, může Plzeň natáhnout v neděli v Karlových Varech.