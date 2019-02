Smutek z Plzně je pryč. Doma nám to svědčí, radoval se hradecký Pavlík

V neděli se v domácím utkání s Vítkovicemi vrátili na vítěznou vlnu, která je drží v popředí tabulky - v posledních třinácti utkáních sehraných od začátku prosince to byla jejich jedenáctá výhra dosažená i proto, že třeba mnohem lépe bránili přesilovky soupeře. „Museli jsme něco změnit,“ vysvětloval obránce Filip Pavlík.

Výhra se ale i tak rodila poměrně těžce, protože Vítkovice od začátku ukazovaly, proč po pátečním kole svého soupeře v tabulce předehnaly. Na hradeckého gólmana Pavelku, jenž po porážce v Plzni vystřídal Maxwella, v úvodní třetině vyslaly téměř o polovinu více střel. Jenomže žádná nebyla tak nebezpečná, aby ji Pavelka nechytil.

Naopak v 15. minutě nahodil téměř od modré čáry puk před hostující branku Rákos, gólman Vítkovic měl zakrytý výhled a byl z toho gól. Pro hradeckého útočníka první od 2. prosince, kdy ho vstřelil také Vítkovicím, jenomže na jejich ledě.

Domácí se pak na přelomu první a druhé části ubránili při Cingelově čtyřminutovém trestu a ve 22. min. mohl zvýšit Bičevskis. Sám před vítkovickým gólmanem ale neuspěl.

Na další gól se tak čekalo až více než do poloviny utkání, kdy Zdráhalův faul bleskově po čtyřech vteřinách potrestal tvrdou a přesnou ránou od modré čáry Filip Pavlík. Ve třetí třetině nedotáhl úspěšně průnik Lessio. Při vyloučení Bičevskise si Pavelka poradil s Oleszovou ránou. Ve 49. min. pomohla hostům tyč po ráně Filipa Pavlíka při Tyborově trestu. Vítkovice nevyužily k vyrovnání ani výhodu při Nedomlelově trestu a v 56. minutě tak pojistili výhru domácí. Lessio obral o puk Krenželoka a v úniku překonal Bartošáka. Hosté navíc závěr zápasu dohrávali v oslabení. „Doma by se prohrávat nemělo, nám to naštěstí svědčí,“ řekl obránce.