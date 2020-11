Trápení i proti Varům. Tři góly za tři zápasy, to je špatné, ví plzeňský Rob

Plzeň po páteční porážce v Třinci podruhé v řadě nebodovala, navíc se odmlčela v koncovce.

„Za poslední tři zápasy jsme dali jen tři góly, to je špatné. Já sám nedal ještě žádný, tak špatnou sérii nepamatuji. Nesmí to ležet jen na první lajně, musíme se přidat i my ostatní. Další porážku už nechceme, v úterý na Spartě tomu musíme jít naproti,“ uvedl plzeňský útočník Luboš Rob.

Šance přitom hosté měli, ale v brance Energie kraloval Novotný. Ve druhé třetině vychytal zblízka Kracíka, odolal i při čtyřminutovém oslabení svého týmu. Hrál se rychlý a otevřený hokej, na druhé straně předvedl řadu těžkých zákroků také Frodl.

V závěru ale Plzeň místo tlaku musela přečkat minutové oslabení 3 na 5, pak už jí na vyrovnání nezbyl čas. „Neodehráli jsme dobrý zápas, nebyli na puku, nepomohli jsme si ani přesilovkami. Šance byly, ale nebylo to ono,“ uznal kouč Ladislav Čihák.