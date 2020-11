Třinec zaválel i proti Plzni. Z obou stran super zápas, chválil Zadina

Překonali svůj osmizápasový rekord z podzimu 2016. „Vnímáme tu sérii. Od začátku jsme na takové notě, že pořád chceme uspět. A dneska to atmosféra v kabině i na ledě jenom potvrdila. Za výhrou jsme si šli a doufám, že tak budeme pokračovat i nadále,“ řekl třinecký útočník Martin Růžička.

„Jsme rádi, že nám to šlape, ale je nám jedno, jakou máme sérii. Jedeme dál,“ prohlásil třinecký útočník Lukáš Jašek, který se blýskl gólem v poslední vteřině první třetiny.

A vítězným. „Po Michalově (Kovařčíkově) přihrávce jsem jel do brejku,“ popisoval akci Jašek. „Viděl jsem, že bek trochu zaspal, ale vůbec jsem nevěděl, že už je tak málo vteřin do konce. Podíval jsem se, jestli někde není nějaký spoluhráč, a pak jsem vystřelil. Gólman v tu chvíli stál docela špatně.“ O tom, že branka platí, měl jasno. „Nikdy sice nevíte, ale sirénu jsem slyšel, až když to tam spadlo. Naštěstí,“ podotkl.

„Trefil se pěkně ke vzdálenější tyči. Čekal jsem, že bude střílet k té bližší,“ přiznal plzeňský brankář Dominik Pavlát. „Takovou střelu bych si ale měl pohlídat, navíc vteřinu před koncem. Je to škoda. De facto to rozhodlo zápas.“

Brankář Plzně Dominik Pavlát.

Přitom Plzeňští už ve 24. vteřině zápasu po gólu Suchého vedli. „Nebyl to ideální začátek, ale máme zkušený mančaft. Spousta kluků ví, jak otáčet zápasy. Byli jsme pozitivní, šlapali dál a věřili, že to zvládneme, což se povedlo,“ těšilo Martina Růžičku.

Nejen že Oceláři přežili rychlý gól, ale jejich brankář Štěpánek vychytal mimo jiné nájezdy Gulaše a Kracíka.

Rovněž domácí měli v ostrém duelu plném tvrdých střetů dost příležitostí. Třeba když si Růžička rukou sklepl puk na hokejku, ale Pavlát se stačil přesunout k levé tyči a jeho střelu vyrazil. „Gólman byl rychlejší, než jsem čekal,“ ocenil Martin Růžička protivníka.

„Z obou stran to byl super zápas,“ řekl třinecký trenér Marek Zadina. „Ale vyhrál lepší tým,“ uznal jeho protějšek Jiří Hanzlík. „Plzeňští dobře forčekují, jsou agresivní, dohrávali souboje. Ten smolný začátek jako by nás nakopl. Tým se semknul,“ těšilo Zadinu.

Lukáš Jašek připustil, že to pro něj bylo dosud nejtěžší extraligové střetnutí. „Utkali se dva dobří soupeři. Naštěstí jsme to zvládli,“ oddechl si.

„Bylo to vyhrocené, hodně fyzické. Konečně to byl zápas se vším všudy. Doufám, že tak budeme pokračovat. Jen musíme zase zlepšit přesilovky,“ upozornil útočník Matěj Stránský. „Na některých našich hráčích byl v určitých pasážích vidět velký respekt ze soupeře, to na led nepatří,“ všiml si Hanzlík.

Třinec má před sebou dva duely venku a od 27. listopadu přijde šestizápasová série doma. I Plzeň absolvuje dva následující duely na ledě soupeřů.