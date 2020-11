Popáté venku. Probudí se plzeňští střelci na ledě Sparty?

„Je to jednoduchá realita, bez gólu se nedá vyhrát. Nešla nám hra s pukem, nebyl to dobrý zápas,“ přidal se i kouč Ladislav Čihák.

Škoda se odmlčela v produktivitě, v posledních třech duelech nastřílela jen tři branky. V koncovce se navíc stále trápí hráči, od nichž se bodový přísun očekává. Rob se Stachem se v sezoně ještě do černého netrefili, Kantner s Pourem jedinkrát. To je hodně málo.

„Pracujeme na tom my i kluci, ale není to jen o tom, že si něco ukážeme. Musí makat neustále, snažit se dostávat do střeleckých pozic, neustále to zkoušet. Musí to zlomit a věřím, že to přijde. Ale pravda je, že už je na čase,“ poznamenal plzeňský trenér.

I po dvou porážkách v řadě jeho tým drží první příčku extraligové tabulky. Dnes zakončí pětizápasovou sérii na ledě soupeřů v pražské O2 Areně, kde se od 17 hodin utká s domácí Spartou. Ta je třetí a na Škodu ztrácí jediný bod.

ONLINE: Sparta vs. Plzeň podrobná reportáž od 17:00

„Se Spartou jsou to vždycky super zápasy. Vyhrocené, hraje se hodně fyzicky, s nasazením. My musíme předvést to nejlepší, co v nás je, a s tím do toho také půjdeme,“ prohlásil útočník Straka.

Kouč Čihák apeluje především na zlepšení pohybu a hry s pukem u svých svěřenců. „Když tyhle aspekty povýšíme, mohlo by to být dobré utkání. Bude to vyhecované, čeká nás velmi kvalitní tým.“

Diváci u toho ale zase nebudou. „Tohle je strašně smutné, znovu to bude komorní atmosféra. Jako v derby...“ povzdychl si Straka.