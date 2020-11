Karlovarští hokejisté venku dál vítězí. Naposledy dobyli Hradec

Potřetí za sebou v extralize naplno bodovali. Hokejisté Energie vyhráli v Hradci Králové 4:0, gólem a asistencí přispěl k úspěchu hostujícího týmu útočník David Kaše, gólman Filip Novotný vychytal první čisté konto v tomto ročníku. Domácí jej nepřekonali ani ze dvou přesilových her v pěti proti třem.



„Myslím, že jsme podali velmi dobrý týmový výkon. Ustáli jsme tlak domácích na začátku každé třetiny, podařilo se nám ustát i fyzickou hru, kterou na nás praktikovali. Pomohli jsme si přesilovkami, ubránili jsme oslabení, pomohli jsme výbornému gólmanovi Novotnému, který nás podržel. Vyšel nám plán ustát tlak a neprohrát první třetinu,“ pochvaloval si po utkání Tomáš Mariška, asistent karlovarského trenéra.

Mountfield naopak ve čtvrtém domácím duelu v této sezoně poprvé prohrál. Zatímco v nedělním zápase s Olomoucí zneškodnil brankář Štěpán Lukeš hned v úvodu trestné střílení a poté čisté konto udržel až do konce, v úterý v jeho brance skončily hned první dvě střely, které na jeho branku soupeř z Karlových Varů vyslal.

Jen dva dny po výhře 4:0 možná právě tento fakt nejlépe ukazuje proměnu, kterou jen za několik málo desítek hodin hradecký Mountfield prodělal. Výsledek? Sice znovu 4:0, ale tentokrát pro soupeře z Karlových Varů.

„Z naší strany tam nebylo nic, vůbec nám to nešlo, takhle hrát nechceme,“ komentoval utkání Jakub Orsava, útočník hradeckého Mountfieldu. Zvlášť hořké poznání to bylo právě pro brankáře Lukeše. V neděli zazářil prvním čistým kontem v hradeckém dresu, v úterý nejprve dostal dvě branky a potom na pořádnou střelu, kterou soupeři chytil, musel počkat až do 15. minuty. „První třetina byla z naší strany katastrofa,“ připustil útočník Orsava. „Vůbec nám nešly nohy, možná už se na tom podepsala únava z programu, který máme,“ přemítal.



Hradec Králové v úvodu utkání s Energií doplatil na vyloučení svých hráčů. Karlovy Vary totiž první tři branky vstřelily právě v přesilovkách a čtvrtou přidaly při signalizované výhodě. Naproti tomu Hradci ke gólu nepomohly ani dvě početní výhody o dva hráče, obě poměrně dlouhé, měl tedy dost času branku vstřelit.

„Nedokázali jsme na tento zápas nastavit své hlavy, a když šel soupeř do vedení, už se těžko zapíná,“ poznamenal David Kočí, asistent hlavního kouče hradeckého Mountfieldu Růžičky. Ostatně už zmíněný úvod byl pro Hradec tentokrát smrtící. Dvě vyloučení, obě za faul v útočné třetině, totiž soupeř potrestal brankami, a dostal se tak do pohody. Tu chvíli před koncem potvrdil i extraligový novic Martin Kadlec. Jednatřicetiletý borec, jenž hrál teprve druhé utkání v této soutěži v kariéře, se totiž pustil do bitky s domácí hvězdou z NHL Hronkem a nevedl si špatně.