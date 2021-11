Ve Špindlu se mělo hrát před očkovanými. Končím s podporou, zlobí se Dědek

Z čeho konkrétně cítíte zklamání?

Za prvé s námi rozhodnutí nikdo nekonzultoval. A za druhé teď nevíme, kdy a kde ta akce bude, jestli bude Jágr ještě hrát a jestli bude Kladno v extralize. D+D Real ani Dynamo Pardubice se nebudou účastnit něčeho, co je tak nejisté. Máme v tom jasno. My jsme se Špindlem zajedno, že ta akce šla uskutečnit, ale neudělalo se maximum.

Co se mělo ještě udělat?

V pátek nám oznámili, že se akce ruší, začali bourat. Byli už rozhodnutí a nás s tím akorát zdržovali, proto jsem zklamaný. Mohlo se žádat o výjimku u hygieny, byl rozpracovaný návrh na rozdělení sektorů tak, aby mohlo přijít co nejvíce diváků. I kdyby mohlo přijít jen tisíc lidí, mělo se to uskutečnit.

Opravdu?

Máme streamy, televize, pro hokej by to nebylo špatné. Nemůžete všechno jen tak rušit, protože nedostanete na stadion plný počet lidí. Jasně, ekonomicky to tolik nevyjde, ale zase by partneři byli vidět v televizi. Musíte s nimi jednat a být připravený.

Není v současné zdravotní situaci zodpovědné akci zrušit?

To pak můžete opravdu zrušit všechno. Můžete skončit, nikdo nic nebude dělat. Lidi se ale těšili.

Reakce agentury Eniva „Náš primární zájem byl uspořádat akci pro lidi a zároveň tak, aby nebyl poškozený Jaromír (Jágr, spolupořadatel akce) a nevrhlo to na něj špatné světlo. Možná se s tím někdo neztotožnil,“ řekl ČTK představitel agentury Tomáš Vosátka. Podle Vosátky nebyla podpora Dědkových firem zásadní.

Akce by ale postrádala i atmosféru.

Ano, to chápu. Ale třeba bychom tam na výjimku dostali čtyři tisíce lidí místo sedmi a půl. Extraligová mužstva kvůli akci přesouvala program, ale nikdo to s námi teď nekonzultoval. Tohle je opravdu věc pořadatelů (agentura Eniva). Cítím velké zklamání.

Jaké dostáváte reakce na vaše rozhodnutí?

Naše společnost je teď velmi rozdělená. Podívejte, já jsem pro očkování a myslím si, že naočkovaní by měli mít právo být v hledišti. Mohla se udělat výjimka za dodržování všech opatření. Nesdílím názor, že se nemají lidé scházet. Je to jedna ze základních osobních svobod, žádný lockdown tu nemáme.

Mají tedy lidé pochopení pro váš krok? Pardubice opravdu patří ke klubům, které nejhlasitěji vyzývají k očkování.

Je to zodpovědné. Lidé se mají naočkovat a pak se mohou potkávat. Něco se teď vymklo, ale věřím, že půjde jen o dočasné omezení, které brzy zmizí. Nemůžete očkovaným lidem zakazovat, aby se scházeli. Chceme, aby lidi chodili na stadion.

Extralize tedy zastavení soutěže nehrozí?

Myslím, že ne. V žádném případě k tomu nevidím důvod a všechny kluby to už pochopily. Ty škody by byly daleko vyšší. To samé platí pro Špindl.