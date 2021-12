Špindl mrzí, ale v Hradci Králové spíš řeší osud hokejové sezony

Zatímco loni s poměrně dostatečným předstihem, letos jen pár dnů před samotným hokejovým svátkem Winter Classic ve Špindlerově Mlýně, jenž nezahrnoval jenom zápasy extraligové, ale také druholigový a některé atraktivní doprovodné.

U Mountfieldu mělo letos jít o duel s pražskou Spartou v předehrávce únorového 56. kola, a to jen pár dnů poté, co Mountfield na domácím ledě utrpěl od tohoto soupeře těžkou porážku 3:8, jasně nejvyšší v letošním ročníku domácí nejvyšší soutěže.

„Neskutečně nás to mrzí, protože jsme se opravdu těšili, že letos se hrát bude. Navíc jsme viděli, jak roste stadion, naši fanoušci se také těšili a nakoupili hodně lístků,“ říká generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček ke zrušení, či podle pořadatelů k novému odložení, letošního Winter Classic.

Mountfield si kvůli plánované akci ve Špindlerově Mlýně se Spartou domluvil zápas 56. kola, které je na programu až na konci února. Ve chvíli, kdy pořadatelé Winter Classic oznámili, že se hrát nebude, by přivítal návrat k původnímu termínu.

To už ale podle Kmoníčka nebylo možné: „Sparta si tam naplánovala jiné zápasy i s ohledem na její případný start na vánočním Spengler Cupu ve Švýcarsku. Navíc není jednoduché najít volné místo v aréně, kde hraje.“

Proto to teď vypadá, že si odvetu se Spartou za nedávnou prohru rozdá už v pátek 10. prosince, o den dříve, než by se tak stalo ve Špindlerově Mlýně, hrát se bude pochopitelně v Hradci. Pokud to tak dopadne, půjde o poslední extraligový zápas Mountfieldu před další reprezentační pauzou, jež bude následovat jen dva dny po utkání v Liberci.

Přestože zrušení akce ve Špindlerově Mlýně je podle Kmoníčka nepříjemnost, důvody pořadatelů chápe: „Doba je hodně nejistá, pro pořadatele to je finančně hodně náročná akce. Byli jsme s nimi v pravidelném kontaktu a věříme, že do třetice už to vyjde.“

Jednou z hlavních příčin, proč pořadatelé od pořádání Winter Classic ustoupili, jsou současná nařízení týkající se koronaviru. Především omezení počtu fanoušků na maximální počet 1 000 dávalo dopředu tušit komplikace, které se nakonec potvrdily.

Podle hradeckého manažera je tento vývoj nepříjemný nejen vzhledem k Winter Classic, ale především pro další průběh extraligové sezony: „Přišlo to prakticky ze dne na den a může se tak stát, že to na tomto opatření neskončí a že se vrátíme k tomu, co tady bylo minulou sezonu.“

Program Hradce pá 3. 12. Vítkovice - HK

ne 5. 12. HK - České Budějovice

st 8. 12. Liberec - HK

pá 10. 12. HK - Sparta (v jednání)

ne 19.12. HK - Karlovy Vary

út 21. 12. Kladno - HK

Bez diváků se odehrála prakticky celá minulá sezona a ta předminulá se nedohrála vůbec. Co se dá očekávat od současného vývoje?

„Jsem optimista, takže věřím, že sezonu určitě dohrajeme,“ říká Kmoníček, ale netají, že vývoj pandemie před kluby postavil další komplikovanou finanční situaci. „Propady příjmů jsou obrovské a není lehké se s tím vyrovnávat,“ upřesňuje obavy.

I proto se extraligové kluby v brzké době vrátí k tomu, co proběhlo minulou sezonu. „Budeme apelovat na kompenzace, budeme o tom mít na APK (Asociace profesionálních klubů - pozn.) jednání, musíme o tom začít diskutovat. Nula v počtu diváků nás straší,“ poznamenal hradecký manažer.