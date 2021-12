Hradec by se rád vrátil k lepšímu hokeji. Co ukáže proti Spartě?

Jediná výhoda pro hráče? Hraje se už dnes, takže zápasovou přestávku bude mít hradecké mužstvo o den delší. O to méně času ale před dnešním utkáním dostalo na to, aby se vzpamatovalo ze středeční porážky v Liberci. Prohra 1:2 není nijak zahanbující, spíše všem na hradecké straně vadilo, jakým způsobem se tým na ledě neoblíbeného soupeře prezentoval.

„Liberec byl celých šedesát minut lepším týmem. Předčil nás v pohybu, v soubojích, ve hře na kotouči. Zápas se nám vůbec v ničem nepovedl, nikomu z nás. Jediný, kdo snesl měřítko, byl náš gólman. Musíme všichni přidat,“ prohlásil Ladislav Čihák, asistent hradeckého kouče Martince.

Hradec Králové vs. Sparta podrobná reportáž od 18:00

Nepříjemný pocit z výkonu neskrývali ani hráči. „Celý zápas jsme tahali za kratší konec. Liberec vyhrál zaslouženě a my jsme mu to naším výkonem hodně usnadnili. Nebyli jsme schopni dát si finální nahrávku. Kromě vstřeleného gólu jsme příliš šancí neměli,“ neskrýval nevoli útočník Radek Smoleňák.

„Nepovedlo se nám to od začátku, nešly nám nohy, chyběl pohyb, proto jsme prohráli, i když jsme vedli,“ doplnil Smoleňáka jeho kolega z útoku Patrik Miškář, který se do hradeckého klubu nedávno vrátil z Litoměřic a pro něhož pravidelně hrajícího na farmě v Kolíně to byl v této extraligové sezoně druhý zápas za Mountfield.

Hradec versus Sparta ● Předehrávka 56. kola hokejové extraligy, dnes v 18 hodin v hradecké ČPP Aréně.

● Utkání se mělo hrát v rámci Winter Classic ve Špindlerově Mlýně pod otevřeným nebem, pořadatelé ale celou akci kvůli aktuálním nařízením spojeným s koronavirem zrušili.

● Hradec hrál předchozí utkání ve středu, kdy prohrál 1:2 v Liberci a přerušil tak sérii čtyř výher za sebou. Avšak v tabulce je stále druhý za vedoucím Třincem.

● Hradecký Mountfield doma prohrál jediný z posledních dvanácti zápasů, ale byl to zápas právě s pražskou Spartou přesně před dvěma týdny, v kterém jí podlehl vysoko 3:8.

Spolu s nepříjemnou pachutí po libereckém zápase se musí hradecký tým před dnešním utkáním vypořádat i s pomyšlením na výprask 3:8, který dostal od Sparty před dvěma týdny, přestože s ní hrál na domácím ledě.

„Samozřejmě víme, že jsme s nimi minule prohráli, ale dneska to bude nový den. Musíme se koukat hlavně na sebe, abychom hráli tak, jak potřebujeme, a tak, jak jsme hráli dřívější zápasy,“ řekl Smoleňák a Miškář, který onen zápas jen sledoval, jej doplnil: „Každý zápas je jiný a Spartě do naší branky spadlo všechno, co šlo.“

Mountfield v Liberci přišel o sérii vítězných zápasů, která se zastavila na čísle čtyři, což vůbec není špatný počin. Avšak horší bylo, že týmu to herně moc nešlo.

„Naše výkony v posledních zápasech nejsou dobré. Věřím, že po přestávce, která čeká, se vrátíme k lepšímu hokeji. Pozitivní však je, že i v tomto období děláme body,“ uvedl pro klubové stránky generální manažer Aleš Kmoníček.