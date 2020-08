Liberecký kouč Augusta: Jsme rádi, že můžeme hrát, roušky jsou to nejmenší

Dezinfekce v kabinách, trénování ve skupinách, testy na koronavirus. Hokejová příprava probíhá (nejen) v Liberci trochu jinak než v minulých letech.

„Jsme dva týdny na ledě a příprava jde tak, jak jsme si ji naplánovali. Samozřejmě dodržujeme všechna hygienická opatření a nechali jsme se celé mužstvo testovat na koronavirus - s negativním výsledkem,“ říká Augusta. „Teď se snažíme trochu separovat od ostatních týmů, které se pohybují v aréně. Děláme všechno potřebné, abychom zůstali zdraví, a těšíme se na start sezony. Na hráčích je vidět, jak jsou nažhavení.“

Trénují na ledě všichni hráči?

Ano, jsme kompletní. Kromě útočníka Najmana, který přijel z reprezentační dvacítky a je v karanténě.

Jak moc vám do práce zasahuje dnešní „koronavirová doba“?

Je to zvláštní situace, ale pomalu se s tím sžíváme už od letní přípravy. Snažíme se dodržovat nařízení, máme víc dezinfekce v kabině a odpoledne se snažíme dělat skupinové tréninky a dělit hráče na obránce a útočníky. Ale jinak příprava není moc odlišná než jindy.

Nabádáte hráče, aby se před nákazou chránili i v soukromí?

Ano, měli jsme s nimi na tohle téma hovor. Musíme být zodpovědní sami k sobě, k Bílému Tygrovi i k rodinám. Věříme, že tohle období nepotrvá deset let, a musíme se v těchto podmínkách naučit pracovat.

Letní zápasy provází omezená divácká kapacita a fanoušci v rouškách. Jak to vnímáte?

Beru to tak, že jsme vůbec rádi, že můžeme hrát. Covid jen tak nezmizí a nějakou dobu nás bude pronásledovat, takže si na to musíme začít zvykat. Víme, že omezení při zápasech budou, a myslím si, že roušky jsou to nejmenší.

Nejistota před startem extraligy je ale veliká...

Všichni se upínáme k tomu, že někdo řekne, kdy to odstartuje, abychom měli přesné datum a nějaký plán. Doufám, že se to během týdne nebo čtrnácti dnů podaří nastolit. Teď trénujeme směrem k letnímu poháru, ale cíl je samozřejmě hlavní sezona a extraliga.

Objevují se i hlasy o odložení startu soutěže. Co tomu říkáte?

Nedomnívám se, že když start odložíme o měsíc, situace se změní. Ale není na mně, abych to komentoval. Já se snažím připravit mužstvo a až budu znát přesný termín, zařídíme se podle toho. Cílem nás všech je, aby se hokej zase rozběhl.

Radost libereckých hokejistů

Umíte si představit, že by se hrálo úplně bez diváků, což už na jaře zažila fotbalová liga?

Umím si představit, že bez diváků budeme hrát, ale neumím si to představit z ekonomického hlediska. Myslím, že to vůbec není možné. Samozřejmě teď to vidíme v NHL, ale to se bavíme o úplně jiné dimenzi... Spekulovat ale nemá cenu. V tuhle chvíli čekáme, až nám řeknou, za jakých podmínek budeme hrát, a pokud majitelé klubů a svaz rozhodnou, my budeme dělat svoji práci.

Zmínil jste kanadsko-americkou NHL, která se dohrává na určených místech a bez diváků. Co říkáte tomuto modelu?

Jsem hrozně rád, že se hraje. V zámoří to ale mají udělané jen díky tomu, že mají obrovské peníze z televizních práv a dohrávají soutěž v jakési bublině, ale já si každý zápas přesto užívám. Dělají vše pro to, aby ani atmosféra na stadionu nebyla špatná. Každý hráč je ohromně soutěživý a vidíte ty emoce po vstřeleném gólu, i když v hledišti nejsou fanoušci. V rámci hygienických opatření udělala NHL neskutečnou práci.

Máte za sebou první zápas. V letním poháru jste vyhráli v Karlových Varech 5:4 v prodloužení. Co vám utkání napovědělo?

S výsledkem jsme spokojení. Byla tam spousta dobrých věci, ale i věcí, na kterých musíme pracovat, tak je to vždy ze začátku sezony. Diváci se bavili, padlo devět gólů, takže za mě dobré utkání. Máme srpen, takže jsme neočekával, že se bude hrát takticky na 0:0. Výkon celého týmu byl na první zápas velmi solidní.

Po skončení minulé sezony jste měli nezvyklou přestávku, byla dlouhá pauza na hráčích znát po návratu na led znát?

Letní příprava je pro nás delší než obvykle, ale i během suché přípravy jsme chodili na led a pak jsme měli jen dvoutýdenní pauzu. Bylo znát, že se hráči těšili na normální režim, kdy se začnou připravovat na utkání. V dnešní situaci je pro nás každý den, kdy můžeme pracovat, velké plus.

Liberecký tým prošel změnami, ta největší se odehrála v brankovišti, kde nezbyl žádný z loňských gólmanů a kromě Hrachoviny skončili i Peters a Schwarz. Jak jste spokojen s jejich náhradami Kváčou a Pavelkou?

Je to samozřejmě velká změna, protože Dominik Hrachovina byl obrovskou součástí týmu. Jsem ale přesvědčen, že se nám podařilo přivést dva velice kvalitní brankáře, kteří nás budou držet. Celkově si myslím, že se nám hráče, kteří odešli, podařilo kvalitně nahradit. Samozřejmě si to bude nějakou chvíli sedat, to je normální. Vždycky říkám, že mužstvo není kompletní, dokud není uzavřené přestupové období. Sledujeme trh a víme, jaké jsou možnosti, ale v tuhle chvíli se snažíme soustředit na zápasy a na to, abychom se co nejdřív dozvěděli nějaký plán, kdy všechno vypukne.