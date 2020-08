Měli jsme šanci vyhrát, říká karlovarský útočník Machač o Liberci

„Odehráli jsme slušný zápas, dost se bruslilo,“ hodnotí úvodní duely útočník Patrik Machač. Celkem příhodně se Energie doma pasovala právě s Libercem, kam v létě přestoupili několikaletí tahouni Gríger s Rachůnkem. Zrovna šestadvacetiletý centr má zacelit vzniklou mezeru. Ve čtvrtečním duelu dostal na křídla rychlíky Fleka s Beránkem.

Vzájemná spolupráce je teprve v plenkách, spíš se teprve rodí. „Nedokážu říct, zda takhle budeme nastupovat a jaké plány trenéři mají,“ usmívá se Machač. Ale proč ne, sehráli několik dobrých akcí a ofenzivní stálice mužstva se s kladenským novicem sžívají celkem rychle.

Jak hodnotit úvod přípravy?

Proti Liberci hodně těžký zápas, asi ještě výrazně těžší než úvodní v Boleslavi. Pozitivní je, že i když jsme ztráceli 2:4, zápas jsme nezabalili a dotáhli ho do prodloužení. Škoda, že jsme druhý bod neurvali my.

Těžko se dostáváte do rytmu?

Jasně. Čím delší pauza od hokeje je, tím těžší je nahodit rytmus zpátky. Člověk přijde na led po dlouhé pauze, všechno bolí víc než normálně. Ale všechny týmy mají stejný problém. Máme dost času se na sezonu připravit.

Proti Liberci měla hra ale slušné tempo.

Na to, jaké horko v hale bylo, to byl docela dobrý zápas. Jezdilo se dobře a pro diváky musel být zápas zajímavý.

Hodně se soustředíte na přípravný pohár?

Je super se poměřit a nehrát zápasy o nic. Tady máme šanci postupovat, vyhrát pohár. Chceme dojít co nejdál, všechno si vyzkoušet a být úspěšní.

Případný brzký konec zápasů vás nestraší?

My stále hodně trénujeme, jsme furt na ledě, jedeme dvě fáze. Do toho teď přibyly zápasy, takže toho je dost. Určitě v pauzách neodpočíváme, naopak hodně trénujeme a jedeme naplno. Chceme být co nejlépe připraveni na sezonu.

Vzpruží vás bod proti silnému soupeři?

Liberec je ohromně silný tým, jeden z vůbec nejkvalitnějších týmů v extralize. Ale my měli určitě šanci nad nimi vyhrát, nehráli jsme vůbec špatně. Za stavu 2:1 jsme mohli odskočit na větší rozdíl. Přínosem je také remíza ze stavu 2:4.

Jak fungovala spolupráce v útoku s Flekem a Beránkem?

Kluci jsou šikovní, rozumí si, už několikrát spolu hráli. Já se snažím v té lajně víc bránit. Teprve se budeme domlouvat, co chceme hrát. Není vůbec jisté, jak budeme hrát a v jakém složení vstoupíme do sezony.

Jde o zamýšlenou elitní řadu?

Těžko říct. (smích) Ještě je opravdu spoustu času a nevím, jaké záměry trenéři mají.

Takhle rychlá a bruslivá křídla vám sedí?

Kluci jsou strašně rychlí, já jim to mám jen hodit do jízdy. V minulé sezoně hodně těžili z brejkových situací, podobně to bude asi i letos. Kuba s Ondrou jsou výborní hráči a já se jim budu snažit pomoct.

Takový je i styl celého týmu, vyhovuje vám?

Už loni Karlovy Vary hrály super hokej, hodně útočný, ale s dobrou obranou. V některém z rozhovorů jsem říkal, že jsem si přál jít do Karlových Varů a moc mě potěšil zájem klubu. Určitě bych nerad hrál někde nějakého zanďoura. (úsměv) Jsem velmi rád, že jsem tady a jakým hokejem se chceme prezentovat.