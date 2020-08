Liberecký Šmíd trénoval v Kanadě v garáži, těšil se na češtinu i na srandičky

Čtyřiatřicetiletý bek se jako každý rok v létě připravoval individuálně v Kanadě, kde má rodinu. Teď už je však zpátky a trénuje s libereckým týmem na ledě. „Do Liberce už jsem se těšil, na češtinu i na srandičky v kabině,“ řekl Šmíd v rozhovoru pro klubový web.

„V Kanadě trénuju v malé skupině, která byla letos ještě menší, protože někteří kluci, co mají malé děti nebo starší rodiče, nechtěli kvůli koronaviru nic riskovat.“

Celosvětová pandemie mu značně zkomplikovala život. Po předčasném konci minulé extraligové sezony, v níž Liberec vyhrál základní část, nestihl odcestovat do zámoří a vzhledem k přerušení mezistátní dopravy uvízl na delší dobu v Česku. Menší potíže pak měl i s letní přípravou v Kanadě.

„Dlouho bylo všechno včetně posiloven zavřené, takže jsme museli hledat místa, kde se dá trénovat. Nakonec jsme našli takovou garáž a tam jsme se chystali,“ popsal nejvytěžovanější hráč české extraligy. „Účel to ale splnilo, myslím, že mám natrénováno dobře. Bylo to trochu specifické, celá dnešní doba je unikátní, ale každý se s tím musí vypořádat.“

Vlna koronaviru přišla do Kanady později než do Evropy. „Restrikce se tam zaváděly až v době, kdy se v Čechách už uvolňovaly. Posilovny v Kanadě otevřely měsíc a půl poté, co už kluci v Liberci trénovali. Teď tam přichází druhá vlna, zase se zavádějí roušky, ale doufám, že zůstane jen u nich a ekonomika už se znovu nezastaví,“ věří liberecký odchovanec.

Letní přípravu měl v zámoří skoro celou jen na suchu, na led se zkušený obránce dostal až těsně před odletem. „Na ledě jsem byl před příjezdem do Čech asi tak pětkrát. Zimní stadiony se v Kanadě otevíraly až jako jedny z posledních zařízení. Museli jsme na tréninky chodit už převlečení, protože kabiny byly zavřené, a teď v závěru nám dokonce měřili teplotu u vstupu do haly. Bylo to divné, ale když to ochrání ostatní, proč ne.“

Teď už je s libereckými spoluhráči na ledě každý den a těší se na start nové sezony. Netrpělivě však čeká na pravidla od vedení hokeje. „Rád bych viděl nějaký plán od svazu, protože teď nikdo nic neví, všichni mlčí a je to podivné. Všichni v kabině chceme začít hrát, ať už s diváky, bez nich, nebo s nějakými restrikcemi,“ tvrdí.



„Musíme samozřejmě ochránit sami sebe i lidi okolo, to je priorita, ale podle mě není na co čekat. Je to celosvětově mimořádná situace, není to legrace, ale na druhou stranu lidi potřebují zábavu aspoň v televizi a my jsme pro jim tu zábavu dát.“