Hokejisté Liberce začali na ledě bez zkušeného obránce Šmída

Nejlepší tým nedohraného uplynulého ročníku extraligy od konce května chodil na led i při suché přípravě jednou týdně v Říčanech, nyní už se připravuje naplno doma v Home Credit Areně. „Všichni jsme se na to těšili a trénink proběhl tak, jak jsme si to naplánovali. Hráči měli chuť, to bylo vidět,“ řekl trenér Bílých Tygrů Patrik Augusta, který byl rád, že si tým už předtím mohl na ledě trénink zpestřit. „Mám ty tréninky rád, oživit si to i v té době, v které jsme byli. Bylo fajn, že jsme se sešli jako celý tým na tréninku, a myslím, že i ti kluci si to užili. Bylo to vyloženě o tom zůstat v kontaktu s ledem a pukem,“ podotkl kouč Liberce.

Kapitán týmu Petr Jelínek s nadsázkou přiznal, že ho puk zatím neposlouchal tak, jak je zvyklý. „Tempo tréninku bylo dobré, avšak s kotoučem jsme si zatím moc nerozuměli,“ říkal s úsměvem. Zkušený útočník zároveň popřel, že by letos vinou virové pandemie byla příprava na ročník obtížnější. „Vůbec si nemyslím, že by to bylo složitější. Přišli jsme vlastně jen o play off, což nás samozřejmě mrzelo. Zůstávám však pořád stejně motivovaný.“

Po koronavirové pauze, která ukončila v polovině března uplynulý ročník, je tým podle Augusty z první fáze letní přípravy dobře nachystaný. „Ti, co byli tady, tak jeli podle našeho plánu několik sezon po sobě. Hráči, co měli individuál, tak jsme z testů viděli i posun v jejich přípravě. Všichni připravení jako správní profesionálové a teď už se budeme chystat pohromadě,“ uvedl Augusta.

Nově bude jako kouč hokejových dovedností vypomáhat v přípravě i bývalý útočník Radek Duda. „Může pomoct hlavně tím, že vzdělává hráče v Benátkách, kteří jsou jednou nohou k nám. My ho samozřejmě budeme využívat na odpoledních skillových trénincích pro naše mladé hráče a myslím si, že bude jeho role důležitá, něco jako byl Honza Ludvig. Hráči ho respektují v tom, že měl bohatou hráčskou kariéru za sebou, a jeho rady jim dávají smysl,“ doplnil Augusta.

Zápasovou přípravu začnou Bílí Tygři v rámci Generali Česká Cupu v úterý 4. srpna doma proti Litvínovu, ve skupině mají také Karlovy Vary a Litvínov. „Těšíme se všichni. Hokej a zápasy je to, proč to děláme a tohle podstupujeme, určitě bude fajn začít se zápasovým rytmem,“ vyhlíží duely po dlouhé pauze Augusta.

Premiéru v modrobílém dresu už netrpělivě vyhlíží slovenský forvard Dávid Gríger, posila z Karlových Varů. „Na zápasy se už moc těším. O to víc, že minulá sezona skončila předčasně. Jsem velice rád, že tu jsem. Nemůžu se dočkat, až se to celé rozeběhne,“ tvrdí Gríger.