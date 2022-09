Hlavní favorit? To brzděte. Trenér Rulík reaguje na velká očekávání podrážděně

„Řešit, kdo bude slabý a kdo silný, neexistuje. Tlačíte Pardubice do něčeho, do čeho je tlačeno dalších osm týmů: Sparta, Třinec, Brno, Liberec a můžu pokračovat. Nejsme jediný tým, který posílil, konkurence taky nelenila,“ řekl 57letý trenér.

„Jsme maximálně pokorní. Sezona bude těžká, bitva od prvního zápasu o každý milimetr. A kdo si to neuvědomuje, tak na to hodně brzy přijde,“ dodal zkušený kouč, jenž s Dynamem startuje v pátek v 18 hodin na Kladně.

Jak byste shrnul přípravu?

Neudělali jsme ji dlouhou, naostro jsme na ledě začínali prvního srpna, trvala tedy nějakých šest týdnů. Všichni hráči ukázali velkou snahu. Bohužel přišla nějaká zranění, což ten proces trošku narušilo. Teď před ligou ještě vůbec nevíme, s jakou sestavou na Kladně nastoupíme... Takže komplikace hned na začátku. Ale celkově byla příprava od hráčů odpracovaná, tréninky probíhaly ve velké intenzitě. Doufáme, že nám to do soutěže pomůže.

Kus přípravy jste osobně vynechal, protože jste vedl reprezentaci na juniorském mistrovství světa v Kanadě. Jak jste to řešil s asistenty Richardem Králem a Markem Zadinou?

My jsme si všechno připravili dopředu. Část tréninků jsem nachystal já, část oni. Určili jsme si herní systém, který začali aplikovat během přípravných utkání. Pak jsme si ještě napsali nějaké zprávy a byli dál v kontaktu. Šlo to bez větších problémů, takže to nebylo dennodenní.

Dynamo v přípravě hrálo solidně v defenzivě a drželi je gólmani. Místy však nebylo až tak produktivní.

Příprava je dobrá, když se všechno neprohraje, a není, když se všechno vyhraje. Je fajn, když to je tak půl napůl. Co se týče vstřelených branek, myslím, že to nehraje žádnou roli. Liga je pak o něčem úplně jiném, stejně jako play off ve srovnání s ligou. Až mistrovské zápasy nám ukážou, jak na tom mužstvo je. Podle přípravy se to nedá hodnotit, protože hráči jsou v plné zátěži a jede se na objem. V zápasech často máte těžké nohy a nejezdí vám to. V lize se pak snažíte o to, aby hráči měli energii, nohy lehčí a byli schopni podat odlišný výkon.

Pardubické změny * Přišli:

Will (Chabarovsk, KHL), Hyka (Chabarovsk, KHL), Radil (Riga, KHL), Zohorna (Oskarshamn, SHL), Čerešňák (Plzeň), D. Musil (Třinec), Dvořák (Sparta), Bučko (Budějovice, návrat z host.) * Odešli:

Jakub Soukup (Kolín), Juraj Mikuš (Vítkovice), Matt Petgrave (Sheffield Steelers, Anglie), Dennis Robertson (Salzburg, Rakousko), Jurij Sergijenko (Nur-Sultan, KHL), Jan Zdráhal (Dynamo B), Lukáš Anděl (Olomouc), Matěj Blümel (Dallas, NHL), Anthony Camara (Nižněkamsk, KHL), Marek Hecl (Zvolen, Slovensko), Denis Kusý (JoKP, Finsko), Tomáš Kaut (Dynamo B), Ondřej Roman (Rouen, Francie), Igor Švyrjov (neznámo)

Všichni tři gólmani se ale předvedli ve skvělé formě. Jak s tím naložíte?

Máme trenéra brankářů (Františka Brázdila), se kterým to pořád konzultujeme. Brankářské role máme víceméně určené. Ale samozřejmě je obrovská výhoda, když může kdokoliv z nich nastoupit do zápasu bez jakýchkoli obav z naší strany. To je to nejdůležitější. Trenér je velice pečlivý a gólmanům se opravdu věnuje. Máme pro ně vytížení jak v extralize, tak v „béčku“ v Chrudimi, takže by se nemělo stát, že by někomu z nich chyběla zápasová praxe. Uděláme vše pro to, abychom formu gólmanů udrželi a abychom je ve chvíli, kdy je budeme potřebovat, měli ve správném rozpoložení.

Máte dobrý pocit z chemie v kabině?

Zatím na mě působí pozitivně, ale to vždycky prověří až ostré zápasy. Příprava je opravdu jen jedna kapitola. Naše priorita je, abychom dokázali tým posouvat, zlepšovat čtvrtinu od čtvrtiny základní části a nejlepší formu měli pro play off. To je to, co náš trenérský štáb nejvíc motivuje - aby to šlo správným směrem.

Prve jste hovořil o nepřiměřeném tlaku. Vzhledem ke kvalitě posil jsou ale velká očekávání přirozená, nelze se jim divit.

To určitě. Ale já budu první, kdo bude působit na hráče tak, aby se ten tlak co nejvíc rozbil. Ať je na mně, ale ne na klucích v kabině. Už já ho na ně vytvářím v tom, že chci, aby každý trénink byl na sto procent, aby všechno, co dělají, bylo v co největší rychlosti, do systému. Těch věcí je moře. Ale to je hokejový tlak. Co se týče mediálního, doporučuju jim, aby nic nečetli, mohli se soustředit sami na sebe a měli svůj klid. Vím, že se tlaku vyhnout nemůžou, ale pokud se nebudou tolik zaobírat sociálními sítěmi a médii a zaměří se na vlastní výkon, mají daleko větší šanci něco uhrát. Ten tlak tu bude, pro média to je jejich práce. Ale já chtěl jen upozornit na to, že nejsme jediní. Třeba do Sparty teď přišel Dominik Simon, gólmani. Zbrojí obrovsky, to samé Brno, velkou obměnou prošel Litvínov, Vítkovice udělaly nejlepšího hráče za poslední dva roky (Peter Mueller). Bude to mazec.

Přesto: třeba v NHL je tlak mnohem vyšší. Pokud se tam někteří hráči chtějí časem dostat, měli by to zvládnout. Patří to k tomu.

Patří, ale přijde mi, že naši hráči pod ním neumějí hrát. Nejsme v NHL, je tu jiná kultura. V NHL jsou novináři-specialisti, kteří na hráčích nenechají nit suchou, pokud nepodávají výkony, za něž jsou placení. Platy jsou zveřejněné, je tam obrovská konkurence. Každý tým má farmu, portfolio osmdesáti hráčů, které může do ligy nasadit. Každý z těch hráčů ví, že v momentě, kdy dva tři zápasy nepodá výkon, co se od něj očekává, jde na tribunu, pak na farmu a naskakuje za něj okamžitě další, který čeká na svoji příležitost. Je to jiný sport. Tady to takhle není, hráči na to nejsou zvyklí. Potom řeknou, že na to nemají klid, že jsou nervózní a tak dále. Ať jsou na dresech jakékoli jmenovky, ten hokejista to často neustojí a může to ve finále dopadnout úplně jinak, než jaké jsou předpoklady.

Z hlediska trenérského je ale dělat s týmem, který v Pardubicích nyní je, velká výzva, ne?

Tak to nenazývám. Je to ale zajímavé. Co trénuju, prošel jsem si vícero týmy a pokaždé se to trošku lišilo. To platí i o tomhle angažmá. Trenér nemůže dělat ty věci stejně jako před deseti lety, hokej se neustále mění. Jsem rád, že můžu pracovat s hráči, kteří tu jsou. Mám jenom vizi, aby podávali výkony, jaké se od nich čekají. To je zadání celého našeho realizačního týmu.

Přípravný zápas: Dynamo Pardubice - Mladá Boleslav. Mário Lunter (vlevo) z Mladé Boleslavi a Tomáš Dvořák z Pardubic

Zmínil jste se, že netušíte, v jaké sestavě na Kladně nastoupíte. Můžete tedy alespoň obecně říct, jak byste se tam chtěli prezentovat?

Nejde jen o Kladno, to je první zápas. Navíc venkovní, což je mírná výhoda oproti tomu, když začínáte doma. Ale to je los. Máme daný ofenzivní i defenzivní systém, jde mi jen o to, abychom byli disciplinovaní a nenechali se moc vylučovat, nedali soupeři moc přesilovek. To je základ. A potom, abychom začali naplňovat hru v systému, to bude celosezonní práce. Na něčem jsme v přípravném období makali, teď bych byl rád, aby to bylo patrné.

Prozradíte, jaký je výhled u zraněných hráčů, jako je například obránce Jan Kolář, který je na marodce dlouhodobě?

U něj je to na déle, minimálně na měsíc, než se bude schopen zapojit do plného tréninku. Pak máme problém s některými útočníky, tam to nedokážu specifikovat. Bude to opravdu záležitost ze dne na den.