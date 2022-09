Dávat hodně gólů je už dnes těžké, říká pardubický útočník Zohorna

„Dnešní hokej je takový. Je těžké vyhrávat na šest sedm gólů. Občas se to stane, ale je to málokdy. Buďme rádi, že máme skvělé tři gólmany a ani tolik neinkasujeme (taktéž pět gólů ve čtyřech zápasech). Útok ještě trochu vylepšíme a bude to dobré,“ nestresoval se útočník Dynama Tomáš Zohorna v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.

V posledním utkání Pardubic ve čtvrtek na ledě Mladé Boleslavi ve 13. minutě srovnával na 1:1, Středočeši však nakonec zvítězili 2:1 po nájezdech.

„Nezačali jsme vůbec dobře. Prvních deset minut jsme nestačili v pohybu a ztráceli jsme hodně kotoučů. Potom už to bylo lepší, ale Boleslav hraje v pěti hodně pospolu, takže to byl těžký zápas. V Boleslavi i u nás doma se ukázalo, že v extralize to bude velmi vyrovnané,“ upozorňoval Zohorna.

V enteria areně Bruslaři urvali výhru 1:0 a i díky tomu nakonec na Letních hokejových hrách obsadili první místo. Třetí skončil Liberec.

„Boleslavi gratulujeme k zisku poháru, ale pro nás je to jen příprava. Zatím máme za sebou šest zápasů, které byly hodně kvalitní. Snažíme se ještě pár věcí vychytat a těšíme se na ligu,“ říkal Zohorna.

Ještě před úvodním ostrým soubojem s Kladnem však Dynamo čeká závěrečná generálka. Ve čtvrtek od 18 hodin vyzve v Chrudimi vlastní nově vzniklý „B“ tým.