Covid postihne každý tým, tuší pardubický Král. Musíme být připraveni

„V této době na to musíme být připraveni. Covid se pravděpodobně v republice opět rozjede a postihne to každý tým. My máme pro tento případ připravené hráče ve Vrchlabí a naší juniorce, takže se s tím snad případně nějakým způsobem popereme,“ doufal Král.

Naposledy v derby (výhra 4:1) mu ze sestavy vypadli čtyři útočníci. Dva z nich bude mít už proti Karlovým Varům k dispozici, jména ale specifikovat nechtěl.

„Snad neonemocní zase někdo další. Hráči se obden testují a chodí na kapačky. Pak už se o sebe každý musí postarat sám. Nechodit moc mezi lidi, jíst vitamíny, dodržovat životosprávu, dobře spát...“ vyjmenovával Král.

Soustředí se však především na hokej. Dynamo potřebuje zopakovat úspěch z derby. „Nemůžeme si dovolit prohrát doma potřetí v řadě. Proti Varům musíme hrát úplně stejně jako v Hradci, tedy s maximální koncentrací, disciplínou, obětavostí a dobrým pohybem,“ nabádal Král.

Obzvlášť poté, co Dynamo poslední utkání s Energií nezvládlo, v listopadu na jejím ledě prohrálo 1:4.

Pardubice vs. Karlovy Vary Online reportáž v pátek od 18 hodin

„Byl to zápas po dlouhé pauze. Nějakých deset dní jsme jen tvrdě trénovali a na našem výkonu se to pak projevilo. Teď musíme hrát úplně jinak, Vary mají hru založenou na dobrém pohybu, ale jinak se týmy asi nemají moc čím překvapit. I kvůli tomu, že poměrně nedávno jsme proti sobě hráli v předkole play off,“ vzpomínal Král.

Stejně jako v derby je i v pátek kouč připravený sestavu poskládat z mladých hráčů. „Naposledy se s tím porvali velice dobře. Souhry některých formací tím mohou utrpět, ale jednotliví hráči vědí, co mají hrát. I na přesilovkách má každý svá místa, na kterých je dobrý, a podle toho to poskládáme. Třeba dostane šanci i někdo, kdo přesilovky normálně nehraje,“ nevyloučil Král.

Mezi oběma týmy je v tabulce deset příček a čtyřiadvacet bodů rozdíl, třinácté Vary však vyhrály poslední dvě utkání v řadě. Doma nad Kladnem 6:4 a ve Zlíně 4:2.