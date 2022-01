Co s hokejovou extraligou během olympiády? Situaci komplikuje omikron

Mužstva se covidu jen těžko vyhnou, jako první to v této sezoně odnesl minulý týden Třinec.

A co s extraligou během olympijských her? Zcela ji zastavit, aby se nenarušila regulérnost, když některým klubům zmizí bůhvíkolik tahounů reprezentujících své země v Pekingu? Nebo pokračovat, protože jednoduše není kam odsouvat zápasy?

Rozhodnutí ještě nepadlo. „Kluby čekají na definitivní podobu nominace. Diskutujeme s nimi o tom, že by během olympijské přestávky bylo možné sehrát utkání, na kterých se se soupeři dohodnou,“ řekl v neděli pro iDNES.cz mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund.

Původní a stále platný rozpis pro tuto sezonu počítá s tím, že extraliga během olympiády poběží. Když vznikal, předpokládala se účast hokejistů ze zámořských soutěží. Ti ale do Pekingu nepoletí.

Bez Čechů, Slováků i Lotyšů

Zikmund zmiňuje, že zástupci svazu a klubů průběžně řeší možnosti, jako je prodloužení sezony (z konce dubna maximálně do 6. května) a zkrácení předkola nebo play off.

Zatím se pokračuje bez významnějších zásahů v kalendáři, ovšem týmy vyhlížejí další dny a týdny s obavami. Základní část má skončit 8. března, v neděli bylo na programu 40. kolo z celkových 60. Hrát by se mělo prakticky nepřetržitě v režimu úterý - pátek - neděle.

A jsme-li u dnů, tak zásadní bude i tento čtvrtek, kdy trenér českého národního týmu Filip Pešán a generální manažer Petr Nedvěd oznámí veřejnosti finální nominaci na hry. Čekejte, že nemálo jich bude brát právě z extraligy, nemluvě o tom, že by z ní mělo zamířit do Pekingu i spoustu Slováků a Lotyšů.

Pardubičtí hokejisté oslavují gól. Zleva Patrik Poulíček, Lukáš Anděl, Vít Kaštánek, Dennis Robertson a Ondřej Rohlík.

Pozitivní je, že všechny extraligové kluby splnily klíčovou podmínku pro postup do nadstavby, tedy odehrát polovinu utkání základní části. I kdyby totiž týmy nezvládly kompletní program, soutěž má v záloze procentuální přepočet bodů dle odehraných zápasů.

Nic se v tuto chvíli nemění ani na přímém sestupu posledního celku po základní části (nyní Zlín), ani na baráži pro předposlední tým (nyní Kladno). Vedení soutěže ani kluby změnu nenavrhly. Zatím.

Už minulý týden však ukázal, že se vše může rychle změnit. To když v Třinci mezi hráči i členy realizačního týmu ve středu vyšlo několik (pod deset) pozitivních testů na covid. Krajská hygienická stanice poslala pozitivně testované do čtrnáctidenní izolace a všechny ostatní do sedmidenní karantény.

Oceláři odložili nejbližší souboje s Libercem, Karlovými Vary a Kometou Brno. „Karanténa skončí po sedmi dnech v případě negativních výstupních PCR testů. Na ty půjdeme ve středu 12. ledna,“ řekla mluvčí klubu Dita Ondrejková.

Třinecký brankář Marek Mazanec inkasuje v utkání proti Kladnu, hned v první minutě ho překonal Tomáš Plekanec.

Třinec by tak mohl stihnout, byť ještě ne v plném složení, páteční utkání se Zlínem. „Negativně testovaní hráči v karanténě jsou doma, nemůžou trénovat, ale aby zcela nevypadli z tréninkového procesu, rozvezli jsme jim rotopedy a další pomůcky,“ popisuje mluvčí Ondrejková. Odložená utkání musí Třinec odehrát do třiceti dnů od původního termínu.

Záložní plán

Covidu se nevyhnula ani například Liga mistrů. Německé orgány uvrhly do karantény celý mnichovský Red Bull, čímž nedošlo na semifinálový duel s finskou Tapparou Tampere.

Zápasy se škrtají i v dalších zemích. Kdo se připraví a najde alternativu, může být pomyslný vítěz.

„Covid se pravděpodobně v republice opět rozjede a postihne každý tým. My máme pro tento případ připravené hráče ve Vrchlabí a v naší juniorce. Nějakým způsobem se s tím popereme,“ tvrdí například pardubický kouč Richard Král.

Mimochodem, bude zajímavé ve čtvrtek pozorovat, kolik hráčů Dynama dostane pozvánku do reprezentace, protože ambiciózní majitel klubu Petr Dědek nedávno prohlásil, že nebude souhlasit s účastí svých svěřenců na hrách, pokud je v Číně v případě pozitivního testu bude čekat pětitýdenní karanténa.

Ta by měla být kratší, ale to podstatu výroku příliš nemění. Klub totiž oficiálně nemůže bránit hráči reprezentovat, ovšem pokud ho soukromě poprosí či na něj zatlačí, aby se sám z účasti omluvil, hokejista má právo olympiádu odříct.

Vyhlídky jsou tak jako tak spíš pesimistické, lze očekávat potíže.

Hokej - a nejen on - dostává zabrat.