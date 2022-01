Pardubický Paulovič se pustil do Smoleňáka: Nenechám nikoho chytat u nás ryby

K dokonalé spokojenosti červenobílých příznivců na ledě trochu popustil i emoce, když při oslavě prvního gólu něco pronesl směrem k hradecké střídačce. Při vítězném odchodu z ledu zase se spoluhráči tleskal kotli Mountfieldu za pokřik „Pardubice u Hradce“. Pro Kousala zkrátka utkání přesně podle jeho gusta.

„Oni to udělali po prvním gólu na nás, tak jsem jim to jel takhle vrátit,“ vysvětloval po zápase Kousal v rozhovoru pro deník Sport.

Hradec totiž ve čtvrté minutě poslal povedeným bekhendovým blafákem do vedení jeho nejlepší střelec Ahti Oksanen, jenže Kousalovi se za dalších čtyřicet vteřin povedlo vyrovnat. Rozhodující moment derby však byl jinde.

Musíme se přenést zhruba do poloviny utkání, ve 33. minutě zašťoural do gólmana Dominika Frodla kapitán domácích Radek Smoleňák, což se rozhodně nelíbilo jeho bývalému spoluhráči Mateji Paulovičovi, a strhla se bitka. Hradecký vousáč ani jednou svou pěstí nemířil přesně a nakonec skončil na lopatkách.

Hradec Králové hostil derby s Pardubicemi.

„Nenechám si ve Frodlově rybníku chytat ryby, aby tam na něj Smoleňák padal. A je mi jedno, jestli je to kapitán, nebo někdo jiný,“ nebral si Paulovič servítky v rozhovoru pro klubový web. „Matej Paulovič, to je hodně přísný porybný,“ glosoval to zase se smíchem Frodl na svém instagramovém profilu.

Jak Paulovič, tak Smoleňák potom vyfasovali pětiminutové tresty, „za katrem“ už ale vzájemná zloba opadla.

„Známe se, nemáme spolu žádné problémy, vždyť jsme spolu hráli v jednom týmu, ale na ledě je to zkrátka něco jiného. Teď jsem v Pardubicích a hraju za ně,“ říkal Paulovič.

Zatímco před bitkou si Hradec vytvářel tlak a začal svého soupeře dostávat do úzkých, po ní to bylo přesně naopak. Za necelou minutu Dynamo po Košťálkově nenápadné střele vedlo 2:1, za další zhruba minutu a půl Zdráhal od modré čáry zápěstím vymetl šibenici a bylo hotovo. Trefa Matěje Blümela na 4:1 pro Dynamo do prázdné brány už byla jen kosmetickou úpravou.

„Jsme rádi za každou výhru, a že to bylo právě v derby, tak o to je sladší,“ těšilo Pauloviče. „Dokázali jsme se oklepat z té poslední prohry 1:6, takové zápasy se prostě stávají,“ dodal.

V Pardubicích již působí třetím rokem a coby zkušenější hráč chválil i mladší parťáky, kteří museli zastoupit v úvodu zmíněné marody. Dynamo místo nich do Hradce přivezlo víceméně dvacetileté kluky.

„Na to, že někteří z nich den předtím naskočili i v první lize za Vrchlabí, tak to v Hradci odehráli super. Všechny hráče od prvního do posledního můžu pochválit, byli famózní,“ vysekl poklonu Paulovič.

Do dalšího zápasu se svým týmem nastoupí v pátek v 18 hodin doma proti Karlovým Varům.