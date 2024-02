Sedlák to vzal v derby s Hradcem na sebe. Byl jsem zdravě naštvaný, líčil

Z finálního výsledku vlastně nešlo být zklamaný. „Super výhra,“ radoval se 30letý centr. „Celý zápas jsme dotahovali. První třetina nebyla úplně dobrá, ale od druhé jsme se, myslím, zvedli a byli lepším týmem. Věřil jsem, že nám to tam nakonec napadá. Že to tam nějak prorveme, i kdyby to mělo trvat do poslední minuty... Bylo výborné ze střídačky sledovat, jak ty dvě třetiny hrajeme,“ pokračoval Sedlák, jenž už v neděli s Pardubicemi nastoupí k dalšímu utkání v Mladé Boleslavi (od 16 hodin).

Derby mělo v podstatě parametry play off, že?

Jo, Hradečtí hrajou rychlý hokej, předvádějí to celou sezonu. Ale takových soupeřů je v extralize víc, vždycky se na to musíme přichystat. Hráli výborně v oslabení. Je nutné se z toho zase poučit, podívat se na video, co můžeme vyladit. A soustředit se na další zápas.

Mountfield v půlce zápasu šikovně forčekoval a dostával vás pod tlak, následkem čehož jste často ztráceli puky ve středním pásmu. Těší vás, že jste se pak přes to dokázali přenést?

Mně přišlo, že nám v úvodní třetině nešly nohy tak jako v těch dvou zbývajících. To byl asi ten důvod. Byli jsme takoví unavení, nebylo to ono. Ale pak jsme se do toho dostali a převzali otěže zápasu. Ale to napadání bylo nepříjemné. Když pak chvilku nebruslíte, mohou vás dostat pod tlak. Ale po první přestávce jsme si s tím poradili.

Zkraje závěrečné dvacetiminutovky na vás bylo poznat, že jste se to rozhodl vzít na sebe.

Byl jsem zdravě naštvaný, i proto, že se mi předtím, už i v minulém zápase s Vary, nehrálo úplně dobře. Pomohlo mi to, byl to správný impuls. V oslabení jsem pak měl docela dobrou šanci. Chtěl jsem pomoct týmu, bylo to na mně.

Na ledě potom vzplály emoce. Mělo to nějaký spouštěč?

Pořádně si to ani nevybavuju. Občas se to stane, odšpuntuje to třeba jeden konkrétní zákrok a pak se to jen nabaluje.

Je složité se v takové chvíli krotit? S protihráči jste do sebe šli...

Jak kdy. Musíte koukat na to, co se na ledě děje, a buď se krotit, nebo naopak „odvázat“. Chtěli jsme hrát v klidu, svůj hokej. Obrátit ten vztek v góly. To se nám vyplatilo.

Jak se vám zamlouvala slovenská spolupráce Paulovič - Pánik při vyrovnávacím gólu na 2:2 v 57. minutě?

Měl jsem za to, že už to Paulovi uteklo, když dostal nahrávku. (úsměv) Říkal jsem si, ať to aspoň vystřelí na bránu. Ale on krásně počkal a nahrál to do prázdné... Parádní akce a důležitý moment.

A přihrávka Tomáše Hyky na vaši branku v prodloužení? Jiní by asi v té situaci zakončovali...

Takhle mi to dává už asi čtyři roky, věděl jsem, že mi nahraje. Jen jsem doufal, že to nebude moc brzo, protože v cestě překážela cizí hokejka. Ale krásně si počkal a připravil mi to taky do prázdné brány. Skvělá práce.

Na derby bylo opět vyprodáno, pohltila vás atmosféra?

Neskutečné, ale tady je to klasika. Diváci nás ženou dopředu, je to perfektní. Pokaždé, když soupeře zatlačíme, začnou o to víc skandovat. Dodává nám to extra sílu přetlačit někoho v souboji a podobně.

Dojem kazí jen pár lahví, které přilétly na led po sporných rozhodnutích.

To je škoda. Jsem rád, že to nikoho netrefilo. Už se mi stalo, že jsem na ledě flaškou dostal. Není to úplně šťastné. Nechci tvrdit, že to k tomu, bohužel, patří. Je to zkrátka špatně, ale s tím my hráči moc nenaděláme.

Tabulka naznačuje, že byste se s Hradcem mohli střetnout ve čtvrtfinále. Byl tenhle poslední zápas v tom smyslu užitečnou prověrkou?

Play off je něco úplně jiného, i když se to tomu mohlo podobat. Ale my se chceme zaměřit na naše výkony, ne soupeřovy. V hlavách to možná trochu bude, ale začíná se od nuly, takže je úplně jedno, jak jsme s nimi hráli v základní části. Nebude to mít moc velký vliv.

Získanými 111 body v základní části jste vyrovnali dosavadní klubový rekord z ročníku 2002-03, rivala jste navíc porazili i počtvrté v sezoně. Co to pro vás znamená?

Je skvělé, že jsme derby zvládli. Jsou to s nimi těžké, vypjaté zápasy. Mají šikovný, rychlý tým; vyrovnání klubového rekordu je taky krásné, ale na to se asi na konci sezony moc dívat nebudeme.

Přesto: pomýšlíte i na absolutní rekord Liberce (118 bodů ze sezony 2015-16)?

Tohle je spíš pro lidi okolo - fanoušky, média. Samozřejmě je vždycky hezké, být součástí něčeho takového, ale to, zda sezona bude, nebo nebude úspěšná, se od tohohle odvíjet nebude. Nepřikládám tomu velkou váhu.