Nechtěl bych skončit jako Boston loni, modlí se pardubický Hájek

Hodit se to může třeba obránci Pardubic Liboru Hájkovi, ten už sice vyprodaných stadionů zažil několik, derby s rivalem je ale zkrátka něco jiného, obzvlášť v Pardubicích. A tam bude Hájek hrát proti Hradci poprvé.

„To je pravda, bude to masakr. Zkušenosti s fanoušky už nějaké mám, ale tenhle typ atmosféry bude hodně příjemný. Ať už v pátek, nebo v play off,“ těšil se Hájek.

Hokejová horečka ve městě vypukne 15. března, kdy je na programu první čtvrtfinále, do té doby však může Dynamo získat ještě dva dílčí úspěchy, které jsou navíc navzájem propojené.

Do konce základní části zbývá Dynamu v tuhle chvíli včetně pátečního odehrát pět zápasů, ve kterých se může pokusit vzít si zpět rekord v počtu získaných bodů v dlouhodobé fázi soutěže. Ten aktuálně drží Liberec, který v sezoně 2015/16 za 52 kol nahrál 118 bodů. Se Spartou pak Východočeši svádí souboj o pohár pro vítěze základní části, který získali už loni.

Pardubice vs. Hradec 9. kolo 8. října 2023

Hradec Králové – Pardubice 2:4

Góly: Lalancette, Blain – Zohorna, Kaut, Vondráček, Cienciala 22. kolo 26. listopadu 2023

Pardubice - Hradec Králové 5:2

Góly: Kousal, Kaut 2, Cienciala, Mandát – Okuliar, Šťastný 35. kolo 12. ledna 2024

Hradec Králové - Pardubice 2:3

Góly: Šťastný 2 – Čerešňák, Radil, Kaut

„Bylo by moc hezké ten rekord udělat a zůstat první v tabulce, minimálně to je před play off náš poslední cíl. Musíme se ale spíš soustředit na naše výkony a třetinu od třetiny. Rekordy jsou vám potom k ničemu, Boston ho loni v základní části NHL udělal taky a vypadl v prvním kole. To bych fakt nechtěl, aby se nám stalo,“ přemítal Hájek.

U výpadků Pardubice potřebují hodně zpozornět. V neděli přejely doma Liberec 7:1, tam výkon neměl chybu, ale ve středu proti Karlovým Varům (5:2) už byly zase vidět mezery, i když jim výsledek neodpovídá.

„Někdy to je tak a někdy zase jinak. Ve třetí třetině proti Varům jsme se ale do toho dokázali zase vrátit a chtěl bych spoluhráče pochválit. Máme kvalitní tým na to, abychom takovéhle situace zvládali,“ uvažoval Hájek, který k výhře nad Energií přispěl gólem a asistencí.

Pátý zásah Dynamo přidalo do odkryté brány, zatímco čtyři předchozí padly téměř podle totožného vzorce: Nahození od modré, dobrá clona před gólmanem a puk padá do sítě.

Libor Hájek v pondělí absolvoval první reprezentační trénink pod Radimem Rulíkem.

„Tahle taktika platí na každého brankáře, mají s tím problémy i v NHL,“ řekl Hájek.

Dominik Frodl, gólman Karlových Varů, se ale přitom na ledě svého bývalého týmu mohl roztrhnout, vytáhl několik skvělých zákroků. „K čemu to ale je, když pak dostaneme čtyři stejné góly? Je to furt dokola, já jsem nepřišel do Varů hrát dvanáctý flek, strašně mě to se*e,“ kroutil hlavou před novináři.