Hokejový Hradec by se rád naladil na play off. Začne na Spartě

Možná víc než výsledky tak pro tým bude důležité, jak se na něj ve třech duelech závěru základní části naladí.

„Čekají nás zápasy, ve kterých bychom se rádi na play off vyladili,“ říká před úterním zápasovým vstupem do posledního týdne základní části útočník Mountfieldu Patrik Miškář.

Hradecké mužstvo to bude potřebovat, závěr minulého týdne je optimismem nenaladil. Nejprve hokejisté prohráli prestižní derby v Pardubicích, poté doma v neděli ztratili zápas s Olomoucí.

V prvním případě až v prodloužení po velmi slibném výkonu a dlouhém vedení na ledě lídra soutěže. Ve druhém po nadějné úvodní třetině, po níž následoval bídný vstup do druhé, z něhož se tým už nevzpamatoval.

„Tohle se nám v play off nesmí stávat. Už asi čtvrtý nebo pátý zápas nás rozhodilo, že jsme hráli v šesti lidech a hned z této první přesilovky soupeře jsme dostali gól. A před play off si musíme uvědomit, že i když dostaneme gól, že zápas pokračuje,“ mrzí hradeckého útočníka, „jenomže my jsme hned za další střídání dostali další gól, což nás shodilo ještě níž, než jsme byli.“

Podle Miškáře tak má nyní tým, jenž obhajuje stříbrné medaile z minulého extraligového ročníku, týden na to, aby se poučil.

V úterý na ledě pražské Sparty, v pátek v domácím duelu s Plzní a v neděli ve Vítkovicích.

Poté už se rozjede předkolo. Pokud do něj Hradec půjde z aktuální osmé příčky, začne ho na domácím ledě, pokud klesne na devátou a níž, bude tato výhoda, stejně jako výhoda případného rozhodujícího zápasu, na straně soupeře.

„Před play off si musíme vybudovat mentalitu týmu, semknout se a hrát jednoduše do brány, protože ve vyřazovací části nám to přehrávání, které jsme viděli proti Olomouci, prohraje zápas,“ poznamenal Miškář.

Vítkovický obránce Patrik Koch (64) svádí souboj s hradeckým útočníkem Patrikem Miškářem (56).

Právě zápas s Olomoucí byl podle něj výrazným varováním. Soupeř totiž do Hradce přijel po sérii čtyř porážek v řadě, navíc právě on je nejvážnějším adeptem na rivala pro předkolo.

Olomouci totiž patří tři kola před koncem základní části devátá příčka. „Víme, že Olomouc nám je blízko, že ji můžeme mít v předkole a každý si v této době buduje nějaký respekt. Za druhou a třetí třetinu jsme si ale žádný nevybudovali, spíš jsme ji ještě dostali na koně,“ mrzí útočníka.

Případný úspěch na ledě favorizované Sparty (začátek v 18.30) by pro soupeře mohl vyslat opačný signál. „Potřebujeme hrát jako první třetinu proti Olomouci, hru zjednodušit před branku soupeře, tak, jako se nám to povedlo při našem druhém gólu, který jsme dali. Tak se v play off hraje,“ uvedl Miškář.