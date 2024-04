Manažer Hradce: Sháníme lídra kabiny, brankářská dvojice je vyřešená

Po sezoně, v níž chvílemi nevýrazné výkony v základní části alespoň částečně napravilo vystoupení Mountfieldu v play off. Po sezoně, v níž Hradec byl pro téměř každého nepříjemným soupeřem, ale této nepříjemnosti často scházelo patřičné gólové vyjádření. A také po sezoně, v níž chyběl jasný lídr kabiny, jehož úlohu v předešlých ročnících plnil Radek Smoleňák.

Jde o hlavní důvody, proč k tolika odchodům dochází?

Z každého kousek asi ano. Je ale k tomu třeba dodat také to, že o některé naše hráče byl zájem u konkurence s lepším finančním zázemím, což třeba přispělo k odchodu obránce Bohumila Janka do Třince. Většinou však odcházejí hráči, kteří buď téměř nedostávali šanci, nebo ne takové, jaké si představovali. Chtějí to zkusit jinde s vidinou, že budou více vytíženi. Tohle je vcelku běžné, i proto nepovažuji počet odcházejících za něco mimořádného. A v některých případech jde o hráče, kteří nenaplnili naše očekávání.

Který z odchodů pro vás jako manažera byl nejtěžší?

Těžko jsem se loučil s Evanem Jasperem. Sice úplně nepotvrdil pověst střelce, se kterou přišel z německé ligy, ale je to skvělý kluk, pracovitý, důrazný. Bohužel je to cizinec a my toto místo budeme potřebovat.

Útočník Evan Jasper z Hradce Králové se raduje ze svého gólu v utkání proti Olomouci.

Ještě některý další?

Druhým je určitě Honza Eberle. V letošní sezoně neudělal nic špatně, ale byl často zraněný, těžko se do toho dostával a bylo vidět, že mu to nejde na sto procent. Skvělý charakter, ale nakonec jsme se rozhodli, že mu přes platnou smlouvu dáme možnost hledat jiné angažmá.

Opět měníte brankářskou dvojici, což byla pro vás možná až noční můra této sezony.

Pro mě také největší zklamání. Brankáře jsme řešit museli neustále, i když někdy šlo o změnu vynucenou. Bylo to hodně špatné a už nikdy bych to nechtěl zažít. Věřím, že jsme našli kvalitní extraligovou dvojici, která před sebou má větší perspektivu než jen na jednu sezonu.

Ptát se, proč ke změně v brankovišti dochází, je asi zbytečné...

Určitě. Nakonec se u nás prosadil Lukáš Pařík, ale hostování mu skončilo. I když jsme o něho měli zájem, vrací se do Liberce. Zbývající dva, kteří u nás sezonu dochytali, nepřesvědčili, což platí i o Janu Lukášovi. Ten sice má smlouvu, ale dostal svolení, že si může hledat angažmá.

Hradecký brankář Lukáš Pařík sleduje puk ve čtvrtfinále play off proti Pardubicím.

Jména nových hráčů tradičně prozradíte až na začátku května. Budou zapadat do systému, kterým se v posledních sezonách pod vedením trenéra Martince Mountfield prezentuje?

Měli by, protože náš styl výrazněji měnit nebudeme. Potřebujeme však zvýšit výškový a váhový průměr týmu. A také jsme pochopitelně hledali hráče, kteří by mohli zvýšit jeho produktivitu. Tyto hráče bychom chtěli postupně představovat už i v průběhu dubna.

Jak v současné době hráčský kádr i s neodtajněnými novými hráči vypadá?

V rámci příchodů mohu říct, že máme vyřešenou brankářskou dvojici a kompletní obranu. Teď budeme shánět produktivního útočníka, který by se zároveň mohl stát i lídrem kabiny. Vím, že to nebude lehké, ale máme na to relativně dost času. Uvidíme, jestli se takový hráč na trhu objeví.

Vaše představu o lídrovi kabiny?

Podle našeho názoru by to měl být český hráč. Po loňském odchodu Radka Smoleňáka nebylo kde brát a ani letos to nebude jednoduché. Sehnat takového hráče na českém trhu je složité, ale my se o to chceme pokusit.

Avizovali jste, že na to v tuto chvíli nespěcháte. Souhlasí to?

Souhlasí a budeme rádi, když se to podaří do začátku nového extraligového ročníku. Třeba se nějaké jméno objeví v souvislosti s mistrovstvím světa. Nebo někomu takovému, který by pro nás byl zajímavý, nevyjde jiné angažmá, možností je víc. Věřím, že se to podaří.