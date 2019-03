ONLINE: Plzeň chce srovnat sérii s Olomoucí, Brno dělí výhra od postupu

Kometa pokračuje v suverénním play off módu, do kterého přepnula se startem vyřazovacích bojů. Po dvou triumfech na ledě Hradce zvítězila na domácím ledě 2:1 díky dvěma trefám amerického útočníka Petera Muellera.

„Hráli jinak, to bylo znát, ale pořád to byl hokej nahoru dolů. Další zápas nebude vůbec lehký. Čtvrtá výhra je nejtěžší, ale my budeme připravení a snad si to užijeme,“ byl odhodlaný po pátečním triumfu Mueller.

Vyhlídky pro Východočechy jsou naopak nekompromisní - buď zaberou, nebo pro ně sezona skončí. „Kometa třikrát vyhrála, můžu jim pogratulovat, ale ještě není konec. Jednou vyhrajeme my a může to být otevřené,“ věří gólman Jaroslav Pavelka.

Kometě ve čtvrtém utkání nepomůže zkušený útočník Martin Erat, který musí za páteční seknutí Daniela Rákose vynechat jeden zápas a zaplatit pokutu ve výši 10 % základní měsíční odměny.



V paralelně hrané sérii mezi Plzní a Olomoucí sice zatím konec ani jednomu mužstvu nehrozí, Západočeši však možná začínají být nervózní stejně tak. Jedni z favoritů play off prohráli podruhé v řadě s nenápadnými Hanáky, kteří zvítězili ve třetím duelu 3:2 po prodloužení a po úvodním debaklu otočili stav série na 2:1.

„Myslím, že každá výhra dostane tým na koně, ale musíme stát nohama na zemi. Pořád není nic rozhodnuté,“ krotil euforii střelec posledního vítězného gólu Aleš Jergl.