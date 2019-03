Zábranský to uhrál v zákulisí, zavřeli nám jen Erata, vtipkoval Zaťovič

Narážel na stížnosti Mountfieldu, který v průběhu čtvrtfinálové série posílal podněty na disciplinárku. Jednu z nich šéf komise Viktor Ujčík v sobotu po poledni uznal.

Několik hodin před důležitým čtvrtým utkáním distancoval na jeden mač Martina Erata za sekeru v předcházejícím duelu. „Je to play off, pořád nám něco hrozilo,“ prohodil Zaťovič. „Bojuje se v zákulisí a naštěstí (šéf Komety) Libor Zábranský nám to uhrál. A série skončila 4:0,“ rozverně hodnotil hrdina sobotního večera.

V kabině obhájců titulu patří reprezentační forvard mezi největší šprýmaře. Zábavné hlášky vysolí na požádání.

Mezi a po čtvrtfinálových zápasech se musel nejspíš trochu držet při zdi. Stejně jako jeho parťáci se nechtěl pouštět do slovních přestřelek.

Po přesvědčivém postupu do semifinále to z něj muselo trochu ven. A pošťouchl hradeckého centra Radka Smoleňáka.

Ten po startu série vykládal, že boss Komety v zákulisí určuje pravidla. Výkonný výbor hokejového svazu, v němž figuruje i Zábranský, před play off omilostnil Martina Erata. Vyhlášený hecíř Smoleňák také vykládal o starých brněnských pánech v obraně, který nechutná aktivní hra.

„Asi jsme staří, tak si to zase umíme pohlídat,“ usmál se Zaťovič. „Máme nějaký vytyčený cíl, jdeme si za tím. Tady to je prostě jeden tým, není tady jednotlivec, co něco změní.“

Zrajeme jako víno? Kéž by to tak bylo

Právě on byl hokejovou jednotkou, která čtvrté čtvrtfinále třemi fíky rozhodla. „Góly dobré, hattrick super, ale je to play off a nějaké moje góly mě nezajímají. Postoupili jsme 4:0, jsme šťastní,“ vykládal zkušený vlasáč. „I když klukům v kabině jsem říkal, že to vezmu na sebe.“

„Tak dej gól v prvním střídání,“ hecoval ho spoluhráč Jan Hruška.

Zaťovič poslechl. Další gól přidal ještě v první třetině, když pláchl v oslabení. A rozhodující trefu si schoval do závěrečné třetiny, při přesilovce šikovně sondoval u hradecké brány.

„Musím říct, že jsme měli třetí třetinu navrch, válcovali je a zaslouženě jsme vyhráli,“ těšilo Zaťoviče.

Kometa v poslední dvacetiminutovce podle oficiálních statistik přestřílela hosty z Hradce 15:3. „Asi jsme staří, no,“ zopakoval Zaťovič a zvážněl. „Fyzicky to bylo strašně těžké, zápasy v Brně se tahaly o gól, ale o to to je sladší. A jdeme se připravovat dál.“

Kometa jako první a navíc v nejkratším možném čase prosvištěla do extraligového semifinále. Další sérii rozehraje až příští středu.

„Dáme si nějaké volno, kvalitně potrénujeme a uvidíme, koho nám přidělí. Připravíme se na to,“ slíbil Zaťovič. Mrkne během oddechu na další mače play off? „Asi ne. Kluci možná jo, ale mě hokej úplně nebere, že bych ho sledoval ve volném čase. Budu se soustředit na sebe, abych dobře potrénoval.“

Kometa útočí na třetí titul v řadě. Zdá se, že parta kolem kapitána Čermáka, Erata a Němce zraje jako víno. „Kéž by to tak bylo, jako nějaké víno z osmašedesátého,“ zazubil se Zaťovič. „Trošku to oslavíme, ale není důvod k velkému juchání, pořád jsme zvládli teprve první kolo a dál jsme hladoví.“