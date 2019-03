V aktuálním play off 25letý brankář nastoupil poprvé. A stejně jako jeho kolega Maxwell při úvodních partiích v Hradci si připsal méně zákroků než brněnský protějšek Marek Čiliak.

Jenže i s Pavelkou v bráně byl výsledek opět totožný. Brněnští obhájci titulu doma udolali Mountfield 2:1, v sérii vedou už 3:0 a od postupu do extraligového semifinále je dělí jediná výhra. „Mohli si myslet, že už to mají jasné, ale dnešek ukázal, že to ještě jasné není,“ snažil se Pavelka hledat pozitiva.

Najdete ještě další?

Hráli jsme dobře, drželi krok, Kometa nám doma odskakovala na dva góly a tady musela hrát jiný hokej, než když vedla. U nás si to zkušeně hlídali, hráli beton a dobře bránili předbrankový prostor. Zbytek Čiliak pochytal. Nevím, co to k tomu říct. Škoda. Věřím, že ještě sebereme všechny síly, co máme. A věřím, že jich máme víc. Zítra to urveme a když urveme jeden, může se stát cokoliv. A proč by se nám jako prvním nemohlo povést otočit sérii z 0:3?

Rozhodlo trestné střílení Petera Muellera šest minut před koncem. Tušil jste, že vystřelí nahoru?

Čekal jsem, že něco podobného udělá. Jezdí z mé pravé strany, přibrzdí a pak to střílí mezi nohy, nebo nad beton. Ale dnes to dal nahoru. V základní části jsme tady vyhráli po nájezdech a tehdy mi to trefil do betonu, teď to zvedl o trošku výš a propadlo to. Škoda.

Už ve druhém čtvrtfinále dal dva góly, teď rozhodl o další výhře. Chystali jste se na něj speciálně?

Na extraligu je to top hráč, který umí vystřelit. Počká si na správný moment, kdy gólman nevidí nebo stojí na jedné noze. Jeho střely přes beka nebo z první jsou nebezpečné, ale plno jsme jich zblokovali. Ale že bychom se na něj víc chystali? To ne.

Naopak jste se zjevně chystali ubrat ze strkanic a šarvátek, že?

Sedli jsme si a všichni si řekli, že to odehrajeme na ledě a nikde jinde. Nechtěli jsme se zbytečně strkat a zdržovat. To Kometě vyhovuje, my potřebujeme hrát v tempu a Kometě docházely síly. Bylo to o jednom gólu a bohužel ho dali oni. Vedou 3:0 a je fuk, jestli jsme my byli lepší. Do čtvrtého zápasu musíme jít s pokorou a doufat, že sérii vrátíme do Hradce.

Soupeře jste potřetí přestříleli. Dá se něco vylepšit?

Dát třeba víc než jeden gól, víc to tlačit do brány. Sice máme nějaké střely, ale nedostaneme se před bránu. Sice tam stojíme, ale tak napůl tečujeme hokejkou. Musíme tam stát celým tělem a víc Čiliakovi sebrat oči. Šance nějaké máme, ale jsou to střely, které vidí a jednoduše si je najde. To musíme změnit. Myslím, že na to máme a že to musíme víc ukázat na ledě a porvat se o to. Může se stát cokoliv, jedna výhra a tým se jinak nakopne a mohli bychom s tím něco dělat.

Najdete ještě sílu, abyste Kometu zastavit?

Sám za sebe cítím, že ano. Kometa třikrát vyhrála, můžu jim pogratulovat, ale ještě není konec. Jednou vyhrajeme a může to být otevřené. Bude důležité dobře zregenerovat, najíst a vyspat se, pokud to půjde. Provětrat se a jít s čistou hlavou na led.