Na dně extraligové tabulky zuří bitva. Kdo nakonec dostane padáka?

Jako trenér. Přípravu vedl sám téměř celou hodinu, cepoval útočníky, piloval s nimi střelbu a už dnes večer bude jako člen trenérského štábu stát při zápase na střídačce. „Věříme, že nám jeho zkušenosti pomohou,“ říká Jaromír Jágr, kladenský majitel i útočník.

Když ve čtvrtek po desáté dopoledne nejen Tlustého hlas zněl promrzlým kladenským stadionem, o dobrých 160 kilometrů na východ pilovali hokejisté Pardubic dvě speciální cvičení. Kouč Milan Razým jim v nich chtěl připomenout situace, po kterých začátkem ledna dostali doma dva góly od Kladna. „Zaměřili jsme se na věci, kterými jsme se tehdy sami porazili.“

Už v pátek se ta příprava může hodit. A už v pátek se mohou šiknout i Tlustého postřehy. Extraliga finišuje, zbývá posledních šest kol, a zatímco se zdá být jasné, že základní část znovu ovládne Liberec, tak „dole“ zuří boj.

Pardubice, Kladno i Litvínov mají shodně 51 bodů a jen o pět bodů před nimi jsou Vítkovice. Jeden z celků 6. března dostane extraligového padáka. A právě dnes se hraje „šlágr“ mezi Kladnem a Pardubicemi.

S kým hrají týmy v ohrožení VÍTKOVICE

Plzeň (doma)

Mladá Boleslav (d)

Litvínov (venku)

Karlovy Vary (d)

Hradec Králové (v) LITVÍNOV

Hradec Králové (v)

Karlovy Vary (d)

Hradec Králové (d)

Zlín (v)

Vítkovice (d)

Olomouc (v)

Kladno (d) KLADNO

Pardubice (d)

Plzeň (v)

Sparta (d)

Brno (v)

Mladá Boleslav (d)

Litvínov (v) PARDUBICE

Kladno (v)

Liberec (d)

Plzeň (d)

Třinec (v)

Sparta (d)

Brno (v)

„Největší adept na sestup je Kladno, které má devítizápasovou šňůru proher. Pokud by padlo i s Pardubicemi, tak to na jejich psychiku bude hodně náročné a už bych jim moc nevěřil,“ tvrdí Miroslav Hora, hokejový bookmaker Tipsportu, který navíc dodává, že Kladno čeká v závěru „vražedný“ los.

Ano, Kladno je teď v krizi. Naposledy vyhrálo 17. ledna a od té doby prošustrovalo 15bodový(!) náskok na poslední Pardubice. Ty jsou naopak v laufu – vyhrály čtyři z posledních pěti zápasů.

I proto je dnešní optikou jasné, že Jágr coby majitel klubu zaváhal koncem ledna při uzávěrce přestupů. Soupeři posilovali jako zběsilí, miliardář Petr Dědek koupil Pardubicím útočníka Vondrku, pomohl i s návratem srdcaře Rolinka, z Ruska přišel výtečný obránce Zacharčuk. I v Litvínově pustil majitel, společnost Unipetrol, nějakou tu korunu a poměrně výrazně proměnily kádr Vítkovice.

Kladno nikoliv. Má to ale několik příčin. Zaprvé koncem ledna ještě mělo slušný polštář na posledního a nebyl důvod panikařit. Zadruhé na rozdíl od soků si nemohlo vypomoct cizinci, protože jich má v týmu šest, povolené maximum.

„České hráče s námi nikdo měnit nechtěl, a když už ano, řekli si o Strnada s Austinem za jednoho hráče. To nepřipadalo v úvahu, všichni by se mi vysmáli, že jsem našeho kapitána a nejlepšího beka v lize pustil pryč,“ přiznal Jágr pro sport.cz.

Ten zároveň v rozhovoru uvedl, že cítí, že řada lidí teď Kladnu přeje pád. „Možná i kvůli mně.“

Nejvíc mu v očích veřejnosti uškodily snahy o uzavření extraligy, o kterých se jako jeden z mála nebál nahlas mluvit. Obdobně hovořil i litvínovský šéf Jiří Šlégr, a tak teď po internetu koluje vtípek, že se oběma jejich tažení daří, neboť „Kladno a Litvínov uzavírají extraligu.“

„Spousta lidí neví a možná ani nechce vědět, jak pomáhá nemocným. Co dělá pro lidi, kteří to potřebují, co dělá pro samotný hokej, když neustále vyprodává stadiony. Kritici spíš čekají na to, co řekne špatně, ale měli by si uvědomit i tu druhou stránku,“ řekl o Jágrovi jeho parťák z lajny Petr Vampola.

Sám Jágr před dnešním zápasem trénoval dvakrát denně, aby se cítil fyzicky silnější, právě na síle je totiž jeho hra roky postavena.

Ve čtvrtek na tréninku se usmíval, po jeho konci však rozhovor odmítl, protože „už se bojí otevřít noviny, jak ho je všude plno“. Už v úterý však pro sport.cz filozoficky popisoval, jak náročný je boj o záchranu, mnohem těžší než o titul.

„Přece se nedá srovnávat, když hraješ o něco, co můžeš ztratit, s tím, kdy můžeš něco získat. To je jako kdyby ti někdo nabídl, že ti namontuje třetí ruku, nebo ti jednu uřízne.“

Co ukážou další týdny? A kdo uslyší kruté: Nejslabší! Máte padáka!