Jágr řeší krizi Kladna: Tlustý se stal asistentem trenéra

„Jirka má vnést čerstvou krev do trenérských řad. Měl by to oživit, bude plnohodnotným asistentem. Jeho úloha nebude vymezená, ale má zkrátka přinést své zkušenosti,“ vysvětlil kladenský mluvčí Lukáš Jůdl.

Příchod Tlustého neznamená odchod nikoho ze stávajícího trenérského štábu. V něm tedy zůstává dvojice hlavních koučů David Čermák, Jindřich Lidický a asistent Jan Kregl společně s videokoučem a trenérem brankářů Radkem Jirátkem.

Tlustý bude stát na střídačce Kladna už v pátečním utkání proti Pardubicím. Pro Rytíře to je klíčové utkání a pokud ho nezvládnou, mohou se ocitnout na posledním místě tabulky.

Tým je už delší dobu v akutní krizi, prohrál devět zápasů za sebou a prošustroval patnáctibodový náskok na Pardubice, jež byly po drtivou většinu sezony na chvostu.

Pikantní je, že Tlustý je zároveň spolukomentátorem hokejových přenosů na O2 TV Sport. Střet zájmů?

„Nebije se to ani na jednu stranu. Jirka bude muset podle smlouvy dělat experta 27. února při našem zápase se Spartou, zbytek sezony bude vždy na střídačce. Nemáme s tím problém a Jirka je profesionál a v každé úloze si splní svoje,“ tvrdí Jůdl.

Samotný Tlustý ke své nové roli říká: „Budu dohlížet na to, aby se dodržovaly herní detaily, na kterých pracujeme na tréninku. V této fázi sezony to bude důležité. Stejně tak bych měl klukům přinést nové povzbuzení a nový impuls. Chceme udržet extraligu za každou cenu. S Jardou víme, že kluci mají vůli a pracují dobře, jen musíme klást důraz na určité věci.“