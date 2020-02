Godlo, vrať se a zachraň nás. Kladno vyhlíží spasitele v brankovišti

V pátek proti Pardubicím by chytat měl, ale ještě ve čtvrtek dopoledne bylo znát, že se necítí nejlépe. Společný trénink opustil daleko dřív než ostatní a zamířil rovnou za fyzioterapeutem. A pro Kladno nejsou veselé zprávy, že jejich jednička není stoprocentní.

Od svého zářijového příchodu byl slovenský brankář na dlouhou dobu stabilní jistotou v sestavě. Díky výborné formě vytáhl nováčka ligy začátkem roku na desáté místo.

To bylo radosti - hráči začali pokukovat po play off, jako by se jich hrozba přímého sestupu netýkala. Však na poslední místo nastřádali patnáctibodový náskok.

Jenže koncem ledna se čtyřiadvacetiletý Slovák zranil a do brány musel český kolega Lukáš Cikánek. Ještě loni na jaře klíčový muž, bez jehož přispění by Rytíři sotva postoupili do extraligy.

Majitel Jaromír Jágr s ním původně počítal jako s jedničkou i pro měření s tuzemskou elitou, než mu čtyři úvodní zápasy ukázaly, že se mýlil.

Cikánek v nich dostal 17 gólů, další čtyři lovil z branky v prosinci v duelu s Kometou a o nic lépe si nevedl ani teď při záskoku za Godlu (4 zápasy, 14 inkasovaných branek).

Ano, celý kladenský tým ztratil energii, snahou nemůže vyrovnat školácké chyby v rozehrávce a neschopnost dostat soupeře pod tlak. Nedařily se ani početní výhody, na které Kladno během tréninků moc času nenacházelo.

Důsledkem byla lacino ztracená utkání, Cikánek nedokázal - a snad ani nemohl - zachránit tonoucí se tým.

I proto má dřívější tahoun smutnou sezonní statistiku: 12 zápasů, 0 výher. „Vy říkáte nějaká čísla... Proč by teď ale nemohl šest zápasů vyhrát?“ brání ho útočník Petr Vampola. „Je výborný a všichni mu věříme.“

Vina za případný sestup na Cikánkovu hlavu nepadne, přesto v Kladně platí: Godlo, vrať se.