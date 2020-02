Lidi jen čekají, co špatného Jágr udělá. On ale pomáhá, říká Vampola

„Jsme s Jardou kamarádi a rád bych mu pomohl,“ uvedl Vampola po čtvrtečním tréninku.



Cítíte z týmu větší snahu právě pro něj?

Já osobně přišel kvůli týmu, mám k němu vztah, loni jsem s ním vybojoval extraligu. A vím, že Jarda má hokej rád, pořád to je pro něj všechno, takže ano, i proto jsem tady a nehraju play off s prvoligovou Slavií. Kvůli tomu mi sezona končí za čtrnáct dní, což není nic příjemného. Jen si myslím, že Kladno si zaslouží, aby v extralize zůstalo. Pakliže si to uhraje.

Zrovna teď se vám ale vůbec nedaří.

Když se to začne kazit, nabalí se to na sebe se vším všudy. Najednou vám nejdou drobnosti, nemáte štěstí. V sestupu jsou namočeny čtyři týmy (Kladno, Vítkovice, Litvínov a Pardubice) a spadnout může opravdu kterýkoliv.

Jágr pro sport.cz řekl, že mu lidi úspěch nepřejí, vnímáte to?

Hele... on pomáhá třeba dětem, které na tom nejsou dobře. Posledně tu byl klučík, u kterého nevíte dny ani hodiny, jak dlouho s námi ještě bude. Co pro něj Jarda dělal... A to lidi nevidí a ani nechtějí. Jen čekají, až udělá něco špatně. Jo, kolikrát člověk řekne něco, co si zpětně uvědomí, že ok nebylo. Ale podívejte, třeba vyprodává stadiony a lidi by si měli uvědomit, co pro hokej dělá. Třeba by to i uznali.

K hokeji. Jaká panuje v týmu nálada?

Dobrá. Teď se ukáže, jaký jsme mančaft, páteční zápas s Pardubicemi je hrozně důležitej, snad bude plnej dům. My tam musíme nechat srdce.

Myslíte, že jde možná o nejdůležitější zápas sezony?

Za mě určitě, pokud uspějeme, bude se nám hrát lépe, pomůže to psychice, budeme mít náskok. Teď se ukáže, kdo chce za tým bojovat.

ONLINE: Kladno - Pardubice Pátek od 18 hodin

Nálada je sice dobrá, ale taky musíte cítit napětí, ne?

Asi jo. Možná víc u hráčů, kteří hrají extraligu poprvé. Na druhou stranu to není špatně, o to zodpovědněji k tomu přistoupí. Já se přiznám, že po své kariéře se na takové zápasy spíš těším, i když bych radši hrál o desítku. Snad budeme zdravě naštvaní.



Podepisuje se na vás série devíti proher?

Možná v jiném týmu by to tak bylo. Někde, kde mají ambice, jiné cíle a jiný rozpočet. Ale tady na Kladně byl od začátku cíl udržet extraligu a pořád to máme ve svých rukou. Máme velkou šanci.

Už jste zmiňoval Slavii. Mohl jste říct svůj názor, kde chcete v závěru sezony hrát?

Určitě mohl. Mám se Slavií výborný vztah. Věřím, že jsem jim hodně pomohl, tak se to asi u majitele Slavie odrazilo. Já bych fakt strašně rád, kdyby se záchrana povedla. Abych si mohl říct, že jsem ještě udělal něco pro spoluhráče a lidi v Kladně.