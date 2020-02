Těžké úkoly Vondrku baví. Boj o přežití v extralize mu vrátil elán

„Pro mě je to výzva. Chci zabránit sestupu Pardubic,“ hlásí útočník Michal Vondrka. Sedmatřicetiletý veterán se stal největší posilou klubu před lednovou uzávěrkou přestupů. A taky pěkně drahým kaufem, nemalý peníz zaplatil z vlastní kapsy podnikatel Petr Dědek, jenž usiluje o koupi klubu. Cíl je jasný: udržet extraligovou příslušnost, ať to stojí, co to stojí.

Zatím se zdá, že pomoc last minute zabírá. S příchodem Vondrky, Svačiny, Zacharčuka či navrátilce z vyhnanství Rolinka se začali v klíčové fázi zvedat i další hráči.

V posledních třech duelech proto Pardubice neztratily ani bod, alarmující světélko však blikat nepřestává: po středeční výhře Litvínova je Dynamo o skóre znovu poslední. „Udrželi jsme se ve hře, náskok jsme si ale nevytvořili žádný. Proto musíme pracovat dál,“ velí Vondrka.

Nedávné triumfy jsou pro Pardubice přece jen psychickou vzpruhou. Obzvlášť před dnešním veledůležitým duelem s Kladnem, které za sebou naopak táhne břímě devíti porážek v řadě. Pod vzkříšením Dynama je velkou měrou podepsaný právě Vondrka, který z osmi utkání v novém dresu nebodoval pouze jednou. Zaznamenal devět bodů, z nichž „jen“ dva byly za branky.

„To je právě to, co mě štve, těch gólů jsem mohl dát víc,“ štve Vondrku, který vstřelil za Pardubice dva góly, avšak ještě víc tutovek spálil. I tak ale našel mistr ligy se Slavií z roku 2008 na východě Čech ztracenou chuť do hokeje.

Kladno - Pardubice Sledujte od 18 hodin online.

Oproti angažmá v Boleslavi, kde se mu v této sezoně příliš nedařilo, teď tráví na ledě mnohem více času. Hlavně má ale velkou zodpovědnost v misi za záchranu tradiční hokejové značky. „Je to namáhavý úkol, ale právě proto mě hokej začal zase bavit,“ potvrzuje.

Jeho přínosu si cení i klub, se kterým Vondrka prodloužil spolupráci o další rok. Že by důkaz toho, že se útočník zaručil extraligu v Pardubicích ukopat? „Udělám pro to maximum,“ usmívá se Vondrka.