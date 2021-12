Bulharský hokejista Tomov chce dvojí občanství: Reprezentovat Česko mě láká

Tomov má na svůj věk početné zkušenosti s národním týmem. V dresu Bulharska si zahrál na mistrovství světa do osmnácti let i na šampionátu juniorů. V té době mu navíc bylo pouze patnáct let.

Další turnaje zastavila pandemie a na další reprezentační starty čeká. Není jasné, zda šampionáty nižších divizí v této sezoně proběhnou, avšak i kdyby ano, Tomova v dresu Bulharska zřejmě neuvidíme.

„Sice o mě mají zájem, ale hodně bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet sezona tady na Spartě. Turnaje nižších divizí většinou probíhají během sezony tady v Česku a pro mě je důležitější Sparta,“ tvrdí upřímně.

Nabízí se také druhá varianta - získat české občanství. Jazyková bariéra by problémem rozhodně nebyla, Tomov mluví plynně česky. „České občanství získat určitě chci, mít dvojí občanství je výhoda,“ netají se Tomov.

Osmnáctiletí v extralize V extralize se letos objevili pouze čtyři hráči do osmnácti let, navíc jen dva z nich odehráli v extralize pět a více zápasů. Jsou jimi Jiří Kulich z Karlových Varů a Nino Tomov ze Sparty.

Tím se otevírá i možnost reprezentovat Českou republiku na mezinárodních akcích. Tou další je dubnové mistrovství světa do osmnácti let v Německu. „Hrát proti nejlepším na světě mě samozřejmě láká, ale nejsem si jist, jestli budu mít v tu dobu české občanství,“ přiznává.

V potaz je nutné brát také rozhodnutí trenérů, kteří Tomova ještě nikdy na kempu či soustředění neměli. Šampionát juniorů v příštím roce tak už může znít reálněji.

„Do roka bych české občanství mít chtěl. Pak záleží, jestli na reprezentaci budu mít,“ uznává.

Svými výkony si říká o jeden významný zápis do historie. Mohl by se stát prvním bulharským hokejistou draftovaným do NHL. Státy jako Srbsko, Chorvatsko, Estonsko, Belgie nebo Nový Zéland už své vyvolené má, Bulharsko zatím ne.

„Bylo by skvělé takhle prezentovat Bulharsko ve světě, ale do draftu je ještě dlouhá doba. Nicméně nějaká malá šance tam rozhodně je,“ míní.

Následně doplňuje, že neví, jestli o něj mají kluby z NHL zájem: „Upřímně nevím, jestli se na mě chodí dívat nějací skauti. Do hlediště se snažím nekoukat. Absolvoval jsem pár menších rozhovorů, ale zatím nic vážnějšího.“

Skauti mohli Tomova letos vidět v pěti zápasech v extralize, čtyřech v Lize mistrů a dvaceti v české juniorské soutěži. Dohromady v nich zaznamenal jedenáct bodů.

Aktuální ročník může být pro Tomova ve Spartě poslední, případný draft mu může otevřít dveře do kanadských juniorských lig. Tam se ale bulharský hokejista nevidí.

„V situaci, v jaké jsem teď, že mám možnost hrát zápasy za áčko a trénovat s ním, pro mě nemá cenu odcházet. Zkušenosti ze sparťanského áčka jsou pro mě víc. Jsou tu neskuteční hráči s mnoha zkušenostmi i ze zahraničí,“ vychvaluje si angažmá v pražském klubu.

Nejvíce se učí od Adama Poláška, vedle kterého odehrál v páru zatím nejvíce zápasů za sparťanské áčko. „Pomáhá mi hodně, po zápase se na něj ještě jednou zpětně podíváme a všechno si v klidu vysvětlíme,“ popisuje.

Rady od trenérů poslouchá již pátým rokem, na tréninky chodí pěšky. Bydlí totiž na holešovické ubytovně, která leží přímo vedle Tipsport arény. V ní žije už od svých třinácti let sám, pouze první tři týdny s ním v Praze strávil jeho otec.

Do Česka se dostal v roce 2017, díky spolupráci bulharské hokejové federace a IIHF společně s tehdejším majitelem Sparty Petrem Břízou se zúčastnil hokejové školy v Litoměřicích. Tomov padl do oka Spartě.

„Týden jsem byl na soustředění na zkoušce, poté ještě týden na turnaji v Ostravě. Pak jsem jen čekal, až se mi pan Kročák (tehdejší trenér 8. třídy na Spartě) ozve s verdiktem,“ upřesňuje minulost.

Tomov se dozvěděl, že uspěl a má možnost v Česku zůstat. Kromě obrovského hokejového posunu vpřed to ale také znamenalo vzdálit se rodičům na 1 250 kilometrů.

„Rodičům se velmi líbil přístup Sparty a řekli mi, že to klidně můžeme zkusit a při nejhorším se můžu vždycky vrátit,“ líčí Tomov.

Dnes se s rodinou vídá jen zřídka. Zhruba třikrát za rok se vrátí do Sofie, opačným směrem přijíždějí rodiče většinou pětkrát a v Praze stráví týden. „Hodně mi hlavně ze začátku pomáhali ostatní spoluhráči a trenéři, nakonec žít sám nijak složité nebylo. Hlavně jsem byl šťastný, že můžu hrát hokej na takové úrovni,“ vykládá spokojeně.

Přestože se zdaleka nenachází v ideální situaci, nadšení z českého angažmá Tomova nepřešlo. Protože...

„Nabídka od Sparty se klukovi z Bulharska těžko odmítá.“