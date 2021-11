ONLINE: Sparta bojuje se Skellefteou o čtvrtfinále hokejové Ligy mistrů

Postupující se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Rögle - Curych, ve kterém si nadějnější výchozí pozici vypracoval před týdnem švédský celek výhrou 4:3 na ledě Lions.

V mezinárodní soutěži se Pražanům daří mnohem víc než v extralize, v níž neuspěli v deseti z posledních jedenácti utkání. V Lize mistrů naproti tomu ovládli šest utkání v řadě. Na ledě Skelleftey Pražané před týdnem vyhráli po brankách Filipa Chlapíka, Tomáše Pavelky a Erika Thorella.

V play off do další fáze soutěže postupuje celek, který má v součtu dvou zápasů lepší skóre. V případě nerozhodného stavu se bude deset minut prodlužovat při hře tři na tři, poté by došlo na samostatné nájezdy.

HC Sparta Praha : Skelleftea AIK 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Machovský (Cichoň) – Pavelka, Mikliš, Tomov, Moravčík, Jeřábek, Polášek (A) – Thorell, Horák, Konečný – Šmerha, Sobotka (A), Řepík (C) – Strnad, Vitouch, Dvořáček – Jandus, Kaše, Doležal – Hašek.

Lindvall (Mann) – Roos, Pudas (A), Wilsby, Nilsson, Kapla, Granberg, Forsfjäll – Loibl, M. Karlsson, Lindström (A) – Hugg, Jonsson, L. Karlsson – Möller (C), Sundsvik, Kühnhackl – Sundin, Stenman, Robertsson. Rozhodčí: Tscherrig, Hebeisen (SUI) – Ondráček, Špůr (CZE). Stav série: 1:0 Přejít na on-line reportáž

EHC Red Bull Mnichov : Fribourg-Gottéron 0:0 (-:-, -:-, -:-) Stav série: 1:0

EC Red Bull Salzburg : Les Dragons de Rouen 0:0 (-:-, -:-, -:-) Stav série: 0:1

Leksands IF : KAC Klagenfurt 0:0 (-:-, -:-, -:-) Stav série: 0:1

Tappara : Växjö Lakers 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Heljanko (Piiroinen) – Kinnunen, Austin, Jürgens, Seppälä, Tuulola, Vittasmäki, Rantakari – Merelä, Morley, Levtchi – Kuusela, Virta, Luoto – Henriksson, Platzer, Puhakka – Bertrand, Rauhala, Moilanen. Sestavy:

Kalnins (Åhman) – Persson, Häman Aktell, Claesson, Andersson, Vainio, Koivisto – Gynge, Holmberg, G. Gustafsson – Calof, Lundberg, Rieder – Forslund, Josefsson, Nilsson – Hagman, H. Gustafsson, Lycksell – Bernhardtz. Rozhodčí: Iwert (GER), Schrader (GER) – Nikulainen (FIN), Sormunen (FIN)

Rögle BK : ZSC Lions 0:0 (-:-, -:-, -:-) Rozhodčí: Heikkinen, Vikman – Lundgren, Svensson Stav série: 1:0

Lukko Rauma : HC Bolzano 0:0 (-:-, -:-, -:-) Stav série: 1:0