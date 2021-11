„Štístko“ Přibyl zpět ve Spartě. Šel jsem jenom kolem s taškou, smál se

Osmadvacetiletý útočník dlouho laboroval se zraněními, zejména s kolenem. V neděli odpoledne se však mohl znovu ukázat na sparťanském ledě. Po 2 065 dnech. „Mám úplně husí kůži, jak jsem ho dneska viděl a fanoušci mu tleskali,“ uvedl sparťanský asistent trenéra Jaroslav Hlinka

„Je silný. Nikdy to nevzdal, pracoval na sobě. Každý den trávil v posilovně a zůstával trpělivý. Potřebuje jen nabrat kondici a jistotu, což může pouze v zápasech... Vypadá výborně a nyní už to snad bude jen lepší a lepší,“ dodal k jeho formě.

Navíc Sparta s ním v kabině zvládla poslední dvě utkání vítězně. V Hradci ho sice trenéři na poslední chvíli stáhli, ale pak vyhráli 8:3. V neděli šli naproti dalšímu jasnému triumfu.

„Jeden takový je ve fotbale, jmenuje se Láďa Šmicer. Možná my tedy máme Dana Přibyla,“ smál se po Hlinka, když Přibyla přirovnával k fotbalovému Štístku ze Slavie.

Danieli, cíl se vám splnil, zase jste si v extralize zahrál za Spartu. Jak se cítíte po prvním zápase po více jak pěti letech?

Teď už docela dobře, byl jsem dneska docela nervózní, ale už to mám za sebou a vyhráli jsme. Jsem moc rád, že tu můžu být.

Kdy nervozita přišla a kdy z vás spadla?

Přišla chvíli před zápasem, ale na rozbruslení už se to zlepšovalo, jelikož jsem na něm byl s klukama a moc jsem na to nemyslel.

Jste zase zpátky a můžete mít čistou hlavu. Ulevilo se vám?

Zdá se to, ale ještě tomu tak úplně není. Asi mi to dojde, ale není čas si moc ulevit. Momentálně necítím, že by ze mě spadl nějaký kámen. Sezona pokračuje a náš cíl je jít dál. Je to hezký milník, ale teď na to musíme navázat.

Pamatujete si ještě na svůj poslední zápas za Spartu?

Ne, vůbec ne.

Fotka ze 3. dubna 2016, kdy Daniel Přibyl odstoupil už po necelých deseti minutách ze 4. utkání semifinálové série play off proti Plzni. Od té doby za Spartu nehrál.

Ve formaci jste hrál s Konečným a Jandusem, tedy dvěma mladými bruslivými hráči. Pomohli vám v zápase?

Rozhodně. Hráli výborně a dobře bruslili i napadali, čímž mi to hodně zlehčili.

V Hradci jste nakonec nehrál, i když jste původně byl v sestavě. Když jste se dozvěděl, že dneska nastoupíte, připravoval jste se nějak?

U Hradce to bylo trošku narychlo a úplně se to nepovedlo, ale upřímně už ani nic neočekávám. Když to přijde, tak to přijde. Úplně připravený jsem nebyl.

Mísily se ve vás emoce jako před prvním utkáním za Sokolov?

Bylo to trošku jiný, jelikož zápas jsem už měl za sebou. Nicméně bylo to za Spartu, kde jsem předtím hrál a došlo na to po hodně dlouhé době, tudíž i nějaké emoce se ve mně míchaly.

Měl jste i příležitost v přečíslení. Jak jste vnímal svůj výkon na ledě?

Je těžký se hodnotit, nevím. Jsem vždy při zápase v transu, takže to nechám na ostatních.

Přišlo vám tempo výrazně vyšší než v první lize?

Těžce se to porovnává, v první třetině jsem si musel zvykat nejen na tempo, ale i na odlišné řešení situací. Postupně se to zlepšovalo a dostával jsem se do toho.

Do sparťanského dresu jste se oblékal v podstatě hned týden od prvního zápasu po návratu k hokeji. Čím se to takhle urychlilo?

Asi shoda náhod. Viděl jsem, že tady někteří kluci vypadli, jelikož se zranili... Nejspíš díky tomu, že jsem šel kolem s taškou, jsem si mohl zahrát (smích).

Jak jste naznačil, Sparta nyní moc útočníků nemá... Jste nějak domluvený s trenéry na dalším plánu?

Ne, ani jsme o tom zásadně nemluvili. Bylo to poměrně narychlo a já jedu den ode dne. Vzhledem k tomu, čím jsem si prošel, se taky čeká, jak moje tělo bude reagovat a co z něj vypadne. Zatím mám slušný pocit.