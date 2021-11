Na gól čekal dlouho, 1 732 dní. Přibyl se prosadil týden po návratu

Je 26. února 2017, Daniel Přibyl se trefuje za Stockton Heat, farmu Calgary v AHL. Proti Texasu otevírá skóre duelu, který jeho tým zvládne poměrem 4:1. Pro rodáka z Ostravy to znamená pátý gól v sezoně.

Žádný další už v následujících, a na dlouho dobu posledních, profesionálních střetnutích nepřidá. Počet asistencí také nerozšíří.

Začátkem března se rozjíždějí jeho vleklé zdravotní problémy. Se zraněným kolenem musí postupně na několik operací, které vedou k dalším nešťastným komplikacím. Přibyl pendluje mezi doktory.

„Mně už to pak bylo trapný, všichni se ptali a já říkal, že koleno vypadá dobře. Jenže ono se to tolik neposouvalo, často spíš zhoršovalo. Bylo to i v osobním prožitku dost frustrující. Už jsem se v posledním roce zdráhal cokoliv říct,“ přiznává v rozhovoru pro iDNES.cz

Na státní svátek 17. listopadu 2021 se dostává zpět do zápasového zatížení v prvoligovém Sokolově, který s Přibylem v sestavě poráží Frýdek-Místek i Benátky nad Jizerou.

A za další týden, 24. listopadu, už to při jeho třetím startu přijde. Ke sparťanskému odchovanci přijíždí odražený kotouč a on jej posílá do odkryté branky. Ve 35. minutě proti Kolínu zvyšuje na konečných 5:1. Gólové čekání, které trvalo čtyři roky, osm měsíců a devětadvacet dní, končí.

Obránce Jan Strejček také hned po společné oslavě sbírá z ledu puk. Přibyl si pak zase po letech může vychutnat příjezd ke střídačce a gratulace od spoluhráčů, kteří mu nastavují rukavice k plácnutí.

Nadějný hokejista, který se v roce 2012 vedle Hertla, Jaškina, Mrázka, Faksy či Noska zúčastnil i juniorského světového šampionátu a pokukoval po NHL, si kousek pryže jistě schová. A zřejmě pro něj bude znamenat podstatně víc než „jen“ trefu v české první lize.