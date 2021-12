Machovský s nulou a Jágrem na zádech. Nebylo lehké ho zvednout, vyprávěl

„Když nevyhráváte a puky vás moc netrefují, tak pak každý takový zápas moc pomůže. Jsem vděčný, že mi kluci pomohli a zmákli jsme to,“ pochvaloval si osmadvacetiletý brankář, který posílil Spartu po krátkém působení v Rize.

V KHL odchytal jen šest zápasů a dostal devětadvacet gólů. Teď se zase dostává do formy. A nulu si zapsal do statistik poprvé od dubna. „Každý gólman je za to rád, kluci toho zblokovali strašně moc. Je to týmová nula, brankář to ocení, ale hlavně to odráží hru celého mužstva.“

I přínos Machovského byl zásadní, za bezbrankového stavu zneškodnil trestné střílení Matyáše Filipa.

„Vůbec jsem nevěděl, kdo jede. Nezajímalo mě to, koukal jsem jen, jestli je to pravák, nebo levák. Samozřejmě kdyby jel Plekanec, bylo by to jiné. Tohohle kluka jsem vůbec neznal, takže jsem se prostě puk jen snažil chytit. Vyšlo to,“ oddechl si brankář Sparty.

„Čekal jsem, co udělá. Šel do kličky, snažil se mě objet, ale naštěstí mě trefil do betonu.“

Machovský unesl tíhu okamžiku i hřmotného Jágra, který před ním nedobrzdil a pověsil se na záda klečícího brankáře. Slavný batoh brankář hned sundal.

„Nebylo nic lehkého Jágra ze sebe zvednout. Pak se tomu sám smál, omlouval se mi, že nestíhal brzdit. Puk jsem naštěstí udržel, nikde mi nevypadnul, takže z toho byla taková mrtvá situace,“ vykreslil.

Sparta brzy po chyceném trestném střílení nasázela dva góly a ve třetí třetině další čtyři. „Byl to hodně náročný zápas. Kladno umí potrápit každého, my jsme si před utkáním řekli, jak chceme hrát. Až na pár výjimek jsme to dodrželi, za to jsem strašně rád,“ těšilo gólmana.

Zvlášť proto, že dva dny předtím Sparta se Alexanderem Salákem v brance doma selhala 4:6 s posledním Zlínem.

„Ten zápas jsme prostě pokazili, nemá cenu chodit kolem horké kaše. Nebylo to ono. Trenéři se rozhodli to moc neřešit, ale něco jsme si řekli hned po zápase v šatně. Teď jsme chtěli hrát jinak, týmově, všude pospolu. A šlo to vidět,“ prohlásil navrátilec z Rigy.

Než přišla facka se Zlínem, zdálo se, že Sparta se zvedá. „Máme to takové jako na houpačce. Buď se nám daří jen dopředu, nebo jen dozadu. Musíme ty výkony trochu uhladit. Kdybychom se odrazili od dnešního výkonu, který byl do defenzivy skvělý, bylo to super.“ I díky Machovskému, který pokryl devatenáct kladenských střel.