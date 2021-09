Litvínov hrál houževnatě, chválil boleslavský trenér Rulík soupeře

„Od počátku bylo vidět, že mužstva nastoupila v různém rozpoložení. Domácí byli v pohodě, my měli za sebou několik proher. A bylo to v první půlce zápasu znát, domácí měli navrch, dobře bruslili a my s tím měli problémy,“ hodnotil na webu soupeře litvínovský trenér Vladimír Országh.

Verva dokonce díky veteránovi Hüblovi vedla, po domácím obratu srovnal Balinskis.

„Bylo dobré, že jsme od půlky zápasu srovnali tempo a ubojovali jsme to do konce. V naší situaci je každý bod proti kvalitnímu soupeři dobrý. Byly i šance na výhru, ale musíme brát i ten bod,“ byl spokojený Országh.

S výhrou po nájezdech byla spokojená i Boleslav. „Jsme za ni rádi, Litvínov hrál houževnatě a nechal tam všechno,“ smekl kouč vítězů Radim Rulík. V pátek Verva hostí brněnskou Kometu.