Bude to vyrovnané, rozhodnou maličkosti, tuší plzeňský kouč Říha

V pátek s kolegou Václavem Baďoučkem povedou tým do první bitvy proti Mladé Boleslavi. Série na tři výhry rozhodne o tom, komu skončí sezona a kdo bude pokračovat ve čtvrtfinále. „S Bolkou jsou vždycky těžké zápasy. Ale v sezoně jsme proti ní hráli dobře. Věříme si.“

Plzeň ze sebe musela setřást zklamání z toho, že jí na poslední chvíli unikl přímý postup do čtvrtfinále. Neudržela pozici v elitní čtyřce, kde se pohybovala po většinu sezony.

„Byli jsme smutní, ale bylo by špatně, kdyby nás to teď nějak ovlivnilo. Základní část musíme vnímat pozitivně a od toho se odrazit. Mužstvo odvedlo obrovský kus práce. Teď se vše maže a je jasné, že play off je úplně něco jiného. Boj o přežití, o všechno. Neexistuje oprava, nic dalšího není. Musí to být na krev a věřím, že k tomu hráči takhle přistoupí,“ prohlásil Říha.

Symbolicky se trochu uzavírá kruh. S Mladou Boleslaví se Škoda měla utkat v předkole již před dvěma lety, jenže sezonu tehdy předčasně ukončila pandemie koronaviru. Teď už souboj klapne, i když týmy se za tu dobu samozřejmě výrazně obměnily.

„O sestavě máme jasnou představu. Předpokládám, že to bude vyrovnané, zápasy rozhodnou maličkosti. A speciální týmy,“ odhadoval plzeňský kouč. „V oslabení i v přesilovkách jsme na tom během sezony byli velmi dobře, v tom si můžeme věřit. Ale v čem musíme přidat, je hra pět na pět. Tam je třeba něco změnit a dělat jinak. Určitě existuje cesta, jak přes Bolku přejít, víme, co chceme hrát. Ale musíme to dostat na led,“ konstatoval Říha.

Tahle série může přinést zajímavé střety. Loni v prosinci si třeba kluby vyměnily útočníky, do Mladé Boleslavi zamířil Matyáš Kantner za Jana Dufka. Ten se však v Plzni střelecky souží, ve 24 duelech nasbíral jen čtyři asistence a je na hraně sestavy.

„Je to hodně náročné, zkusil jsem snad všechno. Ale když dostanu šanci, kdy jindy to prolomit, když ne teď,“ věří Dufek.