Plzeňský centr Kodýtek: Boleslav je nepříjemná, ale teď už si nevyberete

„V úterý jsme měli volno, vyčistil jsem si hlavu, snažil se vůbec nemyslet na hokej. Teď už ani není čas přemýšlet o tom, co bylo. Soustředím se na pátek, abych týmu co nejvíc pomohl, abychom předkolo zvládli,“ hlásí třiadvacetiletý Kodýtek.

Poslední kolo základní části jste nehráli, jen čekali, který soupeř na vás vyjde. Co tedy říkáte na Mladou Boleslav?

Pocity jsou smíšené, ale v play off už si nevyberete. Boleslav bude nepříjemný soupeř, je to hodně bruslivý tým. My si musíme nastavit hlavy tak, že chceme za každou cenu vyhrát. Nedívat už se za sebe. Základní část nakonec nedopadla tak, jak jsme si přáli, ale to je pryč. Jedeme dál.

V týmu soupeře máte bývalé spoluhráče Matyáše Kantnera a Jana Eberleho, se kterým jste dokonce dlouho hrál v jedné formaci. Už jste si volali?

S Kantýsem ještě ne. Ale s Ebym jsem mluvil už v pondělí. Dělali jsme si srandu, že to tak může vyjít, že si zahrajeme proti sobě. A určitě ještě nějaké hecování proběhne.

Jsou v něčem zápasy proti Mladé Boleslavi specifické?

Řekl bych, že ano. Oni fakt hodně bruslí, to je jejich největší zbraň. Prostě se nezastaví, mají kvalitní forčeking, není to pro soupeře nic příjemného. Když nehrajete na puku, je to s nimi hodně těžké. Jak jim dáte šanci, aby měli rychlost a tlak do branky, je to nepříjemné a složitě se s tím vypořádává.

Vzájemná bilance v základní části byla poměrně vyrovnaná. Ale poslední zápas na začátku února jste na jejich ledě vyhráli 3:0. Dá se z toho vycházet?

Řeknu vám to asi takhle. Loni jsme v posledním kole základní části rozprášili doma Olomouc 9:1 a pak s nimi v předkole vyletěli ve třech zápasech. Takže to rozhodně není žádný ukazatel. Že si řekneme: Vyhráli jsme s nimi poslední zápas, navíc u nich, takže je teď smázneme? Tak to určitě není. Play off je jiná soutěž. Rozhodně to neberu tak, že vzhledem k poslednímu vzájemnému utkání jsme favorité, nebo že bychom je měli nějak přejet.

Jak se v hlavě přepíná na mód play off?

Je to hlavně o tom, jestli to v sobě máte, nebo ne. Někdo to má víc, někdo méně. Záleží i na kabině. Jak si to v ní nastavíme, jak vám to nastaví trenéři. Je to teď i na těch zkušenějších. Máme tady Buldu, Mertlíka, nebo Čera s Honzou Schleissem, ti ostatním klukům určitě pomohou. Máme mladý tým, touhle sérii bude zase o něco zkušenější.

I vy jste pořád mladý, i když v Plzni táhnete již šestou sezonu. Berete to i jako svůj úkol, že mladší hráče musíte správně naladit?

Jasně. Jde o to, abychom je my ostatní strhli. Nakazit je tou správnou energií, aby pochopili, že se jede naplno, že teď se nedá nikomu ani metr ledu.

Bodově jste trochu zaostal za minulou sezonou, svou nejlepší v kariéře. O to víc se nyní chcete ukázat?

Sezona je nějaká, určitě mohla být z mé strany lepší. Přišli noví trenéři, mám jiné spoluhráče, musel jsem si zvykat. Ale tohle všechno teď házím za hlavu, to už bylo. V play off se chci ukázat.

Sérii začínáte doma. Vzhledem k tomu, že už na stadiony mohou diváci, berete to jako výhodu?

Jestli fanoušci přijdou, budeme strašně rádi. Poslední domácí zápas jsme jim toho moc nepředvedli, to chceme změnit. A dobře víme, jak to vypadá, když máme v zádech plný stadion. Je to náš šestý hráč. Když nás lidi podpoří, bude to skvělé.