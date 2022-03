Přímý postup je pryč. Pokazili jsme si to sami, litoval plzeňský bek Budík

Svazovala vás nervozita?

Možná. Máme mladý tým, není tu tolik zkušeností. Je i dost zraněných, když vám vypadnou čtyři obránci, je to znát. Ale měli jsme to ve svých rukách. Jenže v pátek ve Zlíně jsme promarnili vedení 2:0 a prohráli po nájezdech. A dnes? Nehráli jsme ideálně, Vary byly lepší, víc si zasloužily vyhrát. My můžeme nadávat jen sami sobě.

Myslíte, že vám v závěru základní části vám trochu došly síly?

Namotivovali jsme se dobře, ale na ledě to nešlo. Těžko hledat důvody, proč to nakonec do čtyřky nevyšlo. Mě hlavně moc mrzí, že jsme vypadli takhle na poslední chvíli. Kdybychom dvakrát vyhráli, bavíme se jinak.

V úterý už budete jen na dálku sledovat, na koho v předkole narazíte.

Musíme se připravit. A je celkem jedno, zda to bude Olomouc, Brno, Vary, Litvínov nebo Boleslav. Je třeba potrénovat a udělat všechno pro to, abychom vyhráli a postoupili do čtvrtfinále.

Dokážete teď rychle přepnout na mód play off?

Základní část už prostě musíme hodit za hlavu. V pondělí se znovu sejdeme, v úterý si dáme volno, pak potrénujeme. Bude to bitva o každý puk, každý souboj už může rozhodnout. V tom se musíme hodně zlepšit, tentokrát nebyly osobní souboje z naší strany vůbec dobré.

Může být oproti loňsku výhoda, že v předkole, které začnete v pátek a v sobotu doma, vám tentokrát mohou pomoci fanoušci?

Věřím, že ano. Doufám, že nás přijdou podpořit a poženou dopředu. Určitě to bude výhoda.