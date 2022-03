Nejsme favorit, bude to těžké, tvrdí boleslavský kouč Rulík

Jako první stojí v cestě Plzeň, předkolo play off hrané na tři vítězné zápasy začíná v pátek na západě Čech. „Bude to padesát na padesát,“ odhaduje bývalý útočník David Pospíšil, který během své extraligové kariéry nastupoval za oba kluby.

„Plzeň podává stabilní výkony, až do poslední chvíle hrála o elitní čtyřku. Boleslav má silný kádr, ale je extrémně nečitelná.“

Boleslav i letošní sezonu zahájila slibně, postupně se ale tabulkou propadala a na konci základní části se dokonce musela chvíli obávat, zda vůbec proskočí do vyřazovacích bojů. U týmu skončil jeden z trenérů, Pavel Patera, údajně kvůli neshodám s vedením.

Bruslaři se nakonec zhoršili o osm příček a jedenadvacet bodů. Hned jedenáct zápasů zakončili s nulou v kolonce vstřelených branek, čímž vyrovnali negativní rekord Kladna a Chomutova ze sezony 2013/14.

V play off se ale tyhle statistiky škrtají, stejně jako bilance ze vzájemných zápasů, kterou má letos Boleslav s Plzní pozitivní.

„Na to zapomeňte, nehraje to roli. Rozhodovat bude momentální forma,“ upozorňuje mladoboleslavský kouč Radim Rulík. „Indiáni celou sezonu podávali stabilní výkony, patřili mezi nejlepších pět týmů ligy, takže jsou jednoznačný favorit. První dva zápasy nás čekají venku, bude to těžké,“ podotkl Rulík.

V Plzni se hraje v pátek a sobotu, do Mladé Boleslavi se série přestěhuje v pondělí. A pokud nebude rozhodnuto, bude se v její hale bojovat i v úterý.

„Sezona je pro nás zatím hodně turbulentní. Výborný začátek, postupně jsme ale začali opouštět pozice, které jsme si vybudovali v první čtvrtině,“ ohlédl se Rulík. „Pak přišla zranění, následovala olympiáda, která nás také připravila o hráče. Lepili jsme to, jak se dalo. Stáhli jsme hráče z Ústí, do některých zápasů naskočili junioři, pro které to byla skvělá zkušenost. Jsme hlavně rádi, že jsme nevypadli z dvanáctky, že jsme to uhráli. Po první čtvrtině jsme ale věřili, že budeme výše,“ přiznal kouč.

Play off může vše napravit. Boleslav náboje na vyřazení Plzně určitě má. V posledních týdnech se jí vyprázdnila marodka a formace se poskládaly do téměř ideálního složení. „Uvidíme, jestli jsme se opravdu dali dostatečně dohromady,“ vyhlíží Radim Rulík.