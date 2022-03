ONLINE: Předkolo pokračuje. Plzeň hraje o druhou výhru s Mladou Boleslaví

V pátek viděli diváci na všech čtyřech stadionech vyrovnané partie, které skončily rozdílem jediného gólu. Plzni zařídil vítězství 3:2 po prodloužení obránce Peter Čerešňák, Západočeši přitom s Mladou Boleslaví dvakrát prohrávali.

„Boleslav měla v prodloužení nájezd, přesilovku, my jsme pak chvíli na to byli trochu šťastnější. Jsem rád, že to kluci dokázali otočit a získali důležitý bod,“ pochvaloval si kouč Václav Baďouček.

Šedesát minut základní hrací doby nerozhodlo ani utkání Vítkovic s Olomoucí. V nastaveném čase jako první udeřili hosté, ale rozhodčí trefu Jana Bambuly neuznali kvůli postavení Davida Krejčího v brankovišti.

Nejdelší utkání prvního dne vyřazovací fáze našlo rozuzlení v čase 72:07, kdy nahození švédského útočníka Tobiase Lindberga tečoval do sítě Marek Kalus.

Liberec rychle vedl nad Kometou 2:0, ale svěřenci Jiřího Kalouse se po přestávce zmátořili a otočili skóre na 3:2. Jenže obrat měli připravený také domácí, kteří nakonec zvítězili 4:3.

Dvěma body se blýskli hned tři obránci z řad Bílých Tygrů - Ladislav Šmíd, Mislav Rosandič a T.J. Melancon. „Jsme samozřejmě rádi, že máme první výhru,“ řekl po zápase trenér Patrik Augusta.

Z úspěšného vstupu do předkola se radovaly také Pardubice. Karlovy Vary sice nejprve zvládly smazat jejich dvougólový náskok, ale na přesný zásah Davida Ciencialy už neodpověděly a prohrály 2:3.

„Byla tam obětavost, kluci padali po tlamě. Takhle by to mělo vypadat v play off,“ těšilo kouče Východočechů a bývalého elitního centra Richarda Krále.