Plzeňský Svoboda vynuloval Boleslav: Žádná euforie. Nesmíme to podělat

Svoboda vynuloval všechny střelce domácích, dvakrát mu pomohla branková konstrukce. Sérii tak za stavu 2:2 na zápasy rozhodne až čtvrteční, pátý duel v Plzni.

Nastoupil jste poprvé v sérii, byl jste hodně nahecovaný?

Já si chtěl užít čistý hokej. Během sezony toho na mě bylo hodně, asi jsem si všechno okolo moc připouštěl. Po té nemoci jsem měl dobrý start do sezony, ale pak se to nabalovalo a jen jsem prohrával. Chtěl jsem teď mít čistou hlavu.

A byl z toho bezchybný výkon.

Těžký zápas, jako každý v play off. Připomnělo mi to, když jsme s Jihlavou postupovali do extraligy v baráži s Kladnem, to byl také boj o každý puk, výsledky 1:0, 2:1... A konečně jsem chytal před spoustou lidí v hledišti. Já s tím měl trochu problém, hokej bez lidí mi moc nedával, musel jsem si to uspořádat v hlavě. Jsem rád, že to vyšlo. A kluci v obraně předvedli parádní výkon.

Pomohl vám i brzký gól?

To si nemyslím. V téhle sérii můžete vést 2:0 a za tři minuty je vše jinak. Ale my jsme bojovali. Ráno přišlo do šatny 25 nasr... borců s pocitem, že s tím chtějí něco udělat. V sezoně jsme občas byli až moc v klidu, ale to dnes nebylo, chtěli jsme to všichni urvat za každou cenu.

Pochytal jste 32 střel domácích. Je pro gólmana dobře být takhle v permanenci, že?

Pro gólmana je dobrý, i když je jen čtrnáct střel a má nulu. Nechtěl jsem dostat žádnou bramboru. Tyčku, po které by nepadl gól, jsem zažil snad po jedenácti zápasech. V tu chvíli jsem si říkal, že bych mohl mít konečně jednou štěstí na své straně. Dopadlo to. Ale je to jeden zápas, my potřebujeme zvládnout ten další doma, abychom postoupili. Žádná euforie není, Boleslav to k nám určitě nepřijede odevzdat. A my to nesmíme podělat.

Cítíte trochu zadostiučinění?

Spíš takovou ostudu. Mě to štvalo, třeba se mi asi ještě nestalo, abych v základní části neměl nulu. Ale všechna čísla jsem před zápasem vypustil, i veškeré starosti, snažil se jen chytit každý puk. V duchu si omílal věty, které mi říkali trenéři v minulosti. Opakoval si je od rána a doufal, že to vyjde. Ale jak říkám, ještě jeden zápas potřebujeme...